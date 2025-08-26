“Impulsa tu carrera” para jóvenes profesionales: cómo acceder al programa gratuito

Banco Santander Chile anunció el lanzamiento de “Impulsa tu carrera”, un programa de acompañamiento gratuito diseñado para que jóvenes desarrollen y fortalezcan su marca personal, proyectando autenticidad y destacando sus competencias en el mundo laboral.

El programa está abierto a toda persona mayor de 18 años, con especial foco en estudiantes de últimos años de carrera. Cada participante recibirá herramientas clave para construir su trayectoria profesional y la oportunidad de trabajar con un mentor o coach especializado.

Al respecto, Rodrigo Machuca, gerente de Santander Universidades, afirmó: “En Santander estamos comprometidos con brindar oportunidades concretas para que los jóvenes se inserten exitosamente en un mercado laboral cada vez más competitivo. Con ‘Impulsa tu carrera’ buscamos acompañarlos en el desarrollo de habilidades prácticas y en la construcción de una marca personal sólida que los diferencie”.

Contenidos del programa

El curso contempla formación online y una sesión individual vía Zoom con un coach de marca personal, quien ayudará a diseñar estrategias personalizadas para fortalecer el perfil profesional de cada participante.

Los principales módulos incluyen:

Legislación laboral: derechos y obligaciones fundamentales en el ámbito laboral. Finanzas personales: administración de ingresos, control de gastos y planificación de metas. Liquidación de sueldo: elaboración precisa considerando elementos legales y contractuales. Comunicación no verbal: desarrollo de habilidades expresivas para potenciar la marca personal. Coach de cierre (individual online): análisis personalizado para reforzar la preparación frente a entrevistas de trabajo.

La edición anterior del programa, “Despega tu futuro”, logró reunir cerca de 3.000 inscritos y benefició a 1.500 jóvenes en Chile.

En lo que va de este año, Santander Open Academy suma más de 256.000 personas residentes en Chile registradas y supera 1.100.000 inscritos a nivel nacional, con 199.000 beneficiados en cursos y programas gratuitos.

Las inscripciones para “Impulsa tu carrera” están abiertas en Santander Open Academy, CLIC AQUÍ, hasta el 10 de septiembre de 2025.