Manuel Monsalve tras insistencia de la CAM en vía armada: "Fracaso del diálogo" termina en aumento de violencia y muertes

El ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve, abordó una declaración de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), en la que insistieron en la vía arma y rechazaron dialogar con el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

“Como CAM, no vamos a dialogar con quienes tienen como fin último el aniquilamiento de nuestra gente, como Monsalve y compañía”, indicaron en la declaración difundida el domingo.

"Reafirmamos nuestro camino político militar del weychan (lucha) tal como lo hicieron en su momento Leftraru, Pelontraro y nuestros weychafe caídos en combate", añadieron.

Frente a la declaración, el ministro (s) afirmó en conversación con Radio ADN que "yo expreso la voluntad del Gobierno y el Gobierno ha expresado que mantendrá la seguridad y que hay una voluntad sincera con quienes quieran alcanzar la paz, la tranquilidad y también que quieran avanzar en poder reconocer una deuda histórica que el Estado tiene con el pueblo mapuche”.

“Uno no puede obligar a dialogar a todos, cada organización del pueblo mapuche tendrá que ir tomando sus propias decisiones, pero yo he dicho que el diálogo va a ser amplio y también he dicho que el diálogo tiene que ser significativo, tiene que dialogarse respecto a temas que incomoden y la autonomía, la autodeterminación, la discusión de derechos territoriales, son discusiones que incomodan”, añadió.

“El fracaso del diálogo tiene una respuesta clara en la historia reciente del país en la zona sur, es un aumento de hechos de violencia, un aumento de personas que mueren, no es posible renunciar al diálogo porque necesariamente tenemos que buscar una salida política, si no la buscamos, si retiramos el diálogo los hechos de violencia seguramente van a aumentar”, continuó la autoridad.

Además, adelantó que el Ejecutivo “anunciará un proceso de diálogo que probablemente tenga observadores internacionales, probablemente Naciones Unidas. Buscaremos garantes que le den garantías a todas las partes. Cuando eso ocurra, veremos quiénes quieren diálogo y quiénes no”.