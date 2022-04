Reunión entre Presidente Gabriel Boric y la DC: senadores del partido rechazaron invitación

El Presidente Gabriel Boric tienen agendada para las 8:00 horas de este jueves una reunión con la nueva directiva nacional de la Democracias Cristiana (DC), encabezada por el alcalde de La Granja Felipe Delpin. Desde Presidencia también invitaron a diputados y senadores de la colectividades, sin embargo algunos de ellos, sobre todo los últimos, rechazaron asistir a La Moneda.

De acuerdo a La Tercera, lo senadores manifestaron que están a la espera de un reunión en particular con Boric. “Hemos acordado como bancada esperar a una reunión formal con el Presidente (Boric). Mientras eso no ocurra, no iremos a reuniones en que no estén los cinco senadores DC y el Mandatario lo sabe y lo entiende", señaló la senadora Ximena Rincón (DC), quien también forma parte de la directiva nacional.

"Nosotros entendemos que debe juntarse primero con la directiva de la DC”, añadió la expresidenta del Senado.

Recordemos que la relación entre el gobierno y la DC ha tenido puntos de conflicto, como el nombramiento del exdiputado Víctor Torres (DC) como superintendente de Salud, sin consultar antes con la colectividad.

También están los roces relativos a los proyectos del quinto retiro. La DC votó -en su mayoría- a favor del retiro de libre disposición -presentado por diputado y al que el gobierno se mostraba contrario-, y rechazó la iniciativa que planteaba una extracción acotada, presentada por el Ejecutivo.