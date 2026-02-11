Trump eliminará normativa jurídica que regula el cambio climático en EE.UU 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, oficializará este jueves la anulación del llamado “hallazgo de peligro” emitido en 2009 por la Agencia de Protección Ambiental (EPA), que estableció que seis gases de efecto invernadero representan un riesgo para la salud pública. La medida, confirmada por la portavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt, podría desmantelar la base jurídica de diversas normas que regulas las emisiones contaminantes en EE.UU.

El dictamen fue promulgado durante la administración del expresidente Barack Obama, tras un fallo de la Corte Suprema en 2007 que reconoció que los gases de efecto invernadero pueden ser regulados como contaminantes bajo la Ley de Aire Limpio. A partir de esa determinación, la EPA concluyó que concentraciones actuales y proyectadas de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre amenazaban el bienestar de la población.

Aunque la resolución original no imponía obligaciones directas a industrias específicas, sí abrió la puerta a la creación de estándares federales para vehículos y otros sectores productivos. Con el paso del tiempo, se convirtió en la base legal de gran parte de la regulación climática en el país.

“El presidente Trump estará acompañado por el administrador Lee Zeldin (que está al frente de la EPA) para formalizar la rescisión del dictamen de peligro de la era Obama de 2009“, informó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

“Esta será la mayor acción desregulatoria en la historia de Estados Unidos y le ahorrará al pueblo estadounidense 1,3 billones de dólares en regulaciones asfixiantes”, agregó la secretaria de prensa.

.@PressSec: “[The recission of the 2009 Obama-era Endangerment Finding] will be the largest deregulatory action in American history and it will save the American people $1.3 TRILLION in crushing regulation.” https://t.co/KfoIWIyMa6 pic.twitter.com/p1SXD2AqDX — Lee Zeldin (@epaleezeldin) February 10, 2026

Desde su regreso al poder en enero de 2025, Trump ha reiterado su intención de flexibilizar las restricciones a los automóviles a gasolina, disminuir incentivos federales a los vehículos eléctricos y frenar proyectos de energías renovables, especialmente en estados gobernados por demócratas.

La eventual revocación del dictamen implicaría, entre otras consecuencias, la eliminación del requisito federal de establecer estándares de emisiones de gases de efecto invernadero para automóviles.