Atletas de EE.UU. desafían a Trump en Milán y critican a ICE en plena cita olímpica

En el marco de los XXV Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d’Ampezzo 2026, atletas estadounidenses han utilizado la plataforma internacional para expresar críticas hacia la situación política y social en Estados Unidos, en particular la que apunta al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), generando una controversia que ha llegado hasta la Casa Blanca.

En la previa a la ceremonia de apertura, el esquiador acrobático Chris Lillis dijo estar “desconsolado” por las acciones de los agentes de ICE de Donald Trump, argumentando que Estados Unidos debe “centrarse en respetar los derechos de todos y asegurarse de que tratamos a nuestros ciudadanos, así como a todos los demás, con amor y respeto”.

Hunter Hess, su compañero en la disciplina durante esta edición, fue un paso más allá: declaró que “representar a los EE.UU. me produce sentimientos encontrados” y afirmó que “el hecho de que lleve la bandera no significa que represente todo lo que ocurre en Estados Unidos“.

Estas manifestaciones provocaron una respuesta inmediata del presidente Donald Trump, quien a través de su plataforma Truth Social calificó a Hess como un “auténtico perdedor” y añadió: “Si es así, no debería haberse presentado a las pruebas para el equipo, y es una lástima que esté en él”.

Lejos de acallar las voces críticas, la intervención presidencial generó una respuesta de apoyo entre los atletas. La snowboardista y doble campeona olímpica Chloe Kim pidió “amor” y “compasión”, señalando: “Creo que tenemos derecho a expresar nuestras opiniones sobre lo que está sucediendo”. Algo a lo que se sumó su compañera Maddie Mastro, quien expresó que le “entristece lo que está pasando en casa. Es muy duro y creo que no podemos ignorarlo”.

La situación resulta particularmente sensible debido a que personal de ICE se encuentra desplegado en la sede de los juegos. Es decir, fuera de territorio estadounidense. Algo que no fue bien recibido por parte de los italianos.

“Esta es una milicia que mata, una milicia que entra en la casa de la gente, que firma sus propias justificaciones. Por supuesto que no son bienvenidos en Milán“, declaró en la previa a los juegos el alcalde de la ciudad, Beppe Sala. Aun más, en Roma se registraron protestas en contra de la presencia de la agencia. Las pancartas mostraban a los ministros de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, y del Interior, Antonio Piantedosi, junto a la primera ministra Giorgia Meloni bajo el lema “¿Escuadrones de ICE en Italia?”, acompañados de la frase “no veo, no oigo, no hablo”, en alusión al silencio del gobierno italiano.

Al cierre de esta edición, Estados Unidos suma siete medallas en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d’Ampezzo 2026, con dos oros, tres platas y dos bronces, ubicándose quinto en el medallero total. Pero, lejos de las preseas, la prensa internacional mira a la delegación norteamericana con otra agenda.