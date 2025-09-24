Chile se prepara para recibir la Copa Mundial Sub-20: estos son los estadios renovados del evento

A pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA Sub-20 Chile 2025, que comenzará el próximo 27 de septiembre, los recintos deportivos que albergarán el torneo lucen completamente renovados tras una millonaria inversión del Gobierno. La mejora de infraestructura busca no solo cumplir con los estándares internacionales, sino también dejar un legado para Santiago y regiones.

El Estadio Nacional de Santiago, el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso y el Estadio Fiscal de Talca han recibido obras que incluyen modernización de camarines, instalación de césped híbrido, renovación de servicios higiénicos y zonas mixtas para prensa. “Las regiones serán grandes protagonistas y el legado en infraestructura para esas comunidades también”, destacó el ministro del Deporte, Jaime Pizarro.

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, agregó que “estos avances son parte de una inversión total de 13.155 millones de pesos que incluyen también la remodelación del estadio Elías Figueroa de Valparaíso y el Fiscal de Talca. Estamos dejando un legado deportivo que trascenderá el Mundial”.

Estadio Nacional: mejoras en dos etapas

Las obras en el Estadio Nacional, con una inversión superior a los $2.800 millones, se ejecutan en dos etapas. La primera asegura que el recinto cumpla todos los requerimientos técnicos para el Mundial, mientras que la segunda se completará tras el evento. Entre las mejoras destacan:

Renovación de camarines, incluyendo los utilizados por las selecciones nacionales masculina y femenina.

Instalación de superficies antideslizantes entre camarines y cancha.

Modificación de zonas mixtas para periodistas.

Mejoramiento de servicios higiénicos y pintura general.

Instalación de césped híbrido en la cancha.

Estadio Elías Figueroa: innovación y accesibilidad

El recinto porteño recibió más de $3 mil millones para mejoras que contemplaron:

Renovación de cuatro camarines y mobiliario.

Instalación de nueva cancha con pasto híbrido.

Piscinas de crioterapia y superficies antideslizantes.

Remodelación de servicios higiénicos para deportistas y espectadores.

Recambio de butacas en tribunas preferenciales y de prensa, además de iluminación LED y bancas móviles.

Una de las principales novedades es la incorporación de una sala multisensorial TEA, diseñada para que personas con trastorno del espectro autista y otras discapacidades cognitivas puedan disfrutar del estadio durante el Mundial.

Estadio Fiscal de Talca: preparación para transmisión HD

El estadio de Talca recibió más de $5 mil millones en mejoras que incluyen reposición del césped, sistema de riego, nueva iluminación, mejoramiento del sistema de amplificación y ajustes en tribunas y zonas mixtas. “Esto nos permitirá alcanzar el estándar para transmisión HD”, señaló el ministro Pizarro, quien también valoró el apoyo de las autoridades regionales en la organización del torneo.

Con estas renovaciones, Chile se asegura que los tres recintos principales estarán listos para acoger a jugadores y aficionados, garantizando una experiencia de primer nivel en la antesala de la cita mundial juvenil.