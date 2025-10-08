Arrancó y no dio la cara: Milad se fue en silencio tras eliminación de Chile del Mundial Sub 20

La Roja Sub 20 quedó eliminada del Mundial tras caer 1-4 ante México en Valparaíso. En el recinto estuvo el presidente de la ANFP, Pablo Milad, quien evitó declaraciones tras la derrota.

Según publicó el diario El Mercurio, el dirigente dejó el Elías Figueroa Brander por un sector sin presencia de medios y se dirigió a un automóvil con vidrios polarizados.

De acuerdo con radio ADN, posteriormente asistió a una cena con el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol.

Este episodio se suma al antecedente revelado a inicios de mes por el mismo medio, cuando se informó que Milad protagonizó un incidente con una voluntaria del Mundial Sub 20 en el estadio El Teniente de Rancagua, al intentar ingresar al sector VIP sin su credencial.