Córdova se despide del Mundial Sub 20 con “palo” a la ANFP: “Pedí cosas que no se hicieron”

El entrenador de la selección chilena Sub 20, Nicolás Córdova, se despidió del Mundial que se disputó en Chile con duras críticas hacia la estructura del fútbol formativo nacional.

“La única cosa que queda a mi favor de todo esto es que esto yo lo dije hace dos años. No lo he dicho ahora, no es algo que me esté inventando ahora”, señaló tras la derrota 4-1 ante México en los octavos de final.

“Esto no viene de hace dos años, esto viene de hace mucho más tiempo. Por lo tanto, hay mucha gente que es responsable de esto. Hay mucha gente que sabe dónde le aprieta el zapato. Yo me hago cargo de esto hoy”, agregó el técnico, quien aseguró haber “pedido un montón de cosas que no se hicieron o no se pudieron hacer”.

Córdova remarcó que el déficit del fútbol juvenil chileno “no pasa solo por esta generación” y recordó que “Chile quedó eliminado en octavos de final en 2005 ante Holanda. No somos una selección potente a nivel juvenil, y eso lo tenemos que saber y hay que trabajar mucho”.

El DT cerró agradeciendo el esfuerzo de sus jugadores: “Su compromiso desde el día uno ha sido espectacular”.