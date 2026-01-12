Crovetto critica fusión del Ministerio del Deporte de Kast: “Puede diluir su fuerza”

La tiradora olímpica Francisca Crovetto, una de las figuras más emblemáticas del deporte chileno, cuestionó la posible fusión del Ministerio del Deporte anunciada por el equipo del Presidente electo José Antonio Kast, en el marco del recorte presupuestario del nuevo gobierno, advirtiendo que la medida podría debilitar una institucionalidad que ha sido clave para los recientes logros del país en el alto rendimiento, en una definición que hoy es evaluada por el Ejecutivo entrante.

La eventual reestructuración del Ministerio del Deporte comenzó a generar las primeras tensiones públicas dentro del ecosistema deportivo, luego de que la medallista olímpica Francisca Crovetto cuestionara la posibilidad de que la cartera sea fusionada como parte del plan de ajuste fiscal del gobierno de José Antonio Kast.

Crovetto, una de las deportistas más influyentes del país y figura clave en el ciclo de modernización institucional del deporte, recordó, en conversación con el diario El Mercurio, que participó activamente en el proceso que dio origen al ministerio, lo que le otorga una mirada directa sobre su valor estratégico. En ese marco, sostuvo que el debate no es solo administrativo, sino también político y de desarrollo.

La tiradora planteó que, aunque entiende la necesidad de reducir el gasto fiscal, la cartera cumple un rol estructural en un momento clave para Chile en materia deportiva. “Estuve cuando se peleó la creación del ministerio, entonces decir que me daría lo mismo que se terminara sería mentir. Entiendo el tema de reducir el gasto fiscal, pero creo que el ministerio merece el rol que tiene, sobre todo con los desafíos que tenemos como país”, afirmó.

Sus declaraciones toman especial relevancia en medio de un escenario donde el país busca consolidar su proyección internacional, tras la realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos y en plena carrera por albergar los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2030. En ese contexto, Crovetto advirtió que una fusión administrativa podría debilitar la institucionalidad deportiva justo cuando más se necesita coordinación, planificación y financiamiento.

La medallista sostuvo que los avances recientes no son casuales, sino fruto de una política pública sostenida que ahora podría quedar en entredicho. “Hicimos unos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos espectaculares y estamos en la terna final para poder albergar los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2030. Entonces, fusionar el ministerio puede diluir un poco la fuerza que está teniendo el deporte”, concluyó.

Si bien Crovetto ya había rechazado semanas atrás asumir como ministra del Deporte, en esta ocasión puso el acento en la posible fusión de la cartera, advirtiendo que esa opción podría debilitar la institucionalidad del deporte, justo en un momento en que Chile enfrenta desafíos como la organización de grandes eventos internacionales.