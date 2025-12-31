Francisca Crovetto rechazó propuesta de Kast para ser ministra del Deporte

La deportista especializada en tiro al plato y la primera mujer chilena en recibir medalla de oro en los Juegos Olímpicos, Francisca Crovetto, rechazó la propuesta del Presidente electo José Antonio Kast para asumir como ministra del Deporte debido a su carrera de alto rendimiento.

Actualmente, el ministro del Deporte es Jaime Pizarro, pero quién asuma la cartera en el próximo gobierno aún se desconoce. Además, nombres como el de Érika Olivera, Marco Oneto, Rafael González y Claudio Bravo ya han sido desestimados.

Según información de La Tercera, Crovetto se reunió en un encuentro privado con J. A. Kast y también con otros deportistas días antes de la segunda vuelta. En la instancia, la campeona compartió con el Presidente electo algunas inquietudes sobre el manejo del alto rendimiento.

Y fue en esa ocasión que el futuro mandatario vio en Crovetto las características necesarias para asumir el ministerio. Observó que tenía gran conocimiento en el asunto, tenía un rol dirigencial, pues es miembro del directorio del COCh (Comité Olímpico de Chile) en representación de sus pares, y también era reconocida entre sus colegas. Además, de su capacidad de oratoria, ya que manifestó las dificultades que enfrenta el alto rendimiento y la necesidad de políticas públicas para fomentar el deporte.

En la reunión también estuvieron la exministra Cecilia Pérez, el presidente del Comité Olímpico Miguel Ángel Mujica y la campeona olímpica de tiro Francisca Crovetto. Además de los deportistas.

En la jornada se tomaron una foto que luego fue publicada, pero era voluntaria. Por lo mismo, sobre todo los deportistas decidieron no aparecer, quienes afirmaron que el objetivo de la reunión era presentar inquietudes y no dar apoyo político.

Crovetto agradece, pero rechaza la oferta de J. A. Kast

La deportista recibió el ofrecimiento del Presidente electo y, pese a agradecer que la tomaron en consideración, decidió no aceptar la solicitud.

Según información, la deportista rechazó la propuesta presentando grandes argumentos. Uno de ellos es debido a que aún tiene su carrera como deportista de alto rendimiento por delante, pues para el tiro al plato la edad no es un impedimento. Incluso, dentro de sus metas está ganar más medallas en los próximos dos Juegos Olímpicos, en 2028 y en 2032.

Otra razón que consideró para rechazar fue producto de que es madre de su primer hijo, que tiene aproximadamente 3 meses, por lo tanto, ha estado ocupada. Por lo mismo, en febrero volverá a entrenar para los Juegos Olímpicos del 2028.