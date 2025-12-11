Colombia no descarta dar asilo a Maduro si deja el poder

Colombia no descarta dar asilo al venezolano Nicolás Maduro si acuerda dejar el poder en medio de presiones de Estados Unidos, aseguró este jueves la canciller colombiana.

El presidente colombiano, el izquierdista Gustavo Petro, clama por una transición democrática en Caracas, en medio de las tensiones entre Maduro y el mandatario estadounidense Donald Trump.

La canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, manifestó que su país podría otorgarle asilo al presidente venezolano en caso de que llegue a un acuerdo con Washington.

“Si esa salida implica que él deba vivir en otro país o pedir la protección, pues Colombia no tendría por qué decirle que no”, dijo la diplomática en una entrevista con Caracol Radio.

Petro aseguró el miércoles que es “hora de una amnistía general y de un gobierno de transición” en Venezuela.

Villavicencio insistió en que esa “sería una solución para la situación” que vive la región en el marco del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe para combatir al narcotráfico. Maduro denuncia que esa estrategia tiene como objetivo derrocarlo.

Entrega de premio Nobel

“Pero (esa) es una decisión que deben tomar Estados Unidos y el gobierno Maduro en una negociación”, insistió la canciller.

Aunque le ofreció el asilo, Villavicencio aseguró que Maduro tal vez preferiría elegir un lugar “más distante y más tranquilo” para vivir en caso de abandonar Caracas.

La posición de Petro, aliado de Maduro y crítico de Trump, coincide con la entrega en Oslo del Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado.

En noviembre la canciller Villavicencio dijo al medio Bloomberg que Maduro estaba “por aceptar” una “transición” tras lograr un acuerdo en el que se estipulara que no iría a “la cárcel”.

Luego aseguró que sus palabras fueron malinterpretadas.

Colombia no reconoció las elecciones de 2024 en las que Maduro fue elegido por tercera vez pero mantiene relaciones diplomáticas con Venezuela.