Fiscalía cierra investigación contra Manuel Monsalve y se alista para acusarlo por violación

La causa que tenía bajo la lupa al exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, acaba de entrar en zona decisiva. Este jueves, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte anunció el cierre de la investigación por la denuncia de violación y abuso sexual presentada en su contra por una funcionaria del Ministerio del Interior en octubre de 2024.

El fiscal regional Xavier Armendáriz —quien ha llevado el caso desde el día uno— confirmó a la prensa que ya se recopilaron todos los antecedentes necesarios tras más de un año de diligencias. Con eso, la investigación se da por concluida y el Ministerio Público queda con la cancha despejada para el siguiente paso: presentar la acusación formal.

Y el reloj ya empezó a correr. La Fiscalía tiene ahora un plazo de 10 días para ingresar la acusación por violación y abuso sexual contra el otrora jefe civil de las policías. Si la justicia acogiera los cargos y Monsalve fuera condenado, podría enfrentar entre cinco y 15 años de cárcel efectiva, según las atenuantes o agravantes que se consideren en el juicio oral.

Aunque desde el Ministerio Público evitaron comentarios adicionales, fuentes de la causa consignadas por T13 aseguran que todos los intervinientes ya fueron notificados del cierre. Sin embargo, el movimiento no garantiza un avance automático: la defensa del exmilitante socialista, encabezada por el defensor público Víctor Providel, todavía puede pedir nuevas diligencias y tratar de reabrir el caso antes de que se presente la acusación.

Por ahora, el proceso avanza hacia una etapa clave. Con la investigación cerrada y los antecedentes sobre la mesa, el futuro judicial de Monsalve se definirá en las próximas semanas, cuando el Ministerio Público formalice su apuesta ante los tribunales.