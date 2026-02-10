Publicidad
Netanyahu se reunirá con Trump buscando influir en las negociaciones de EE.UU. con Irán MUNDO

Netanyahu se reunirá con Trump buscando influir en las negociaciones de EE.UU. con Irán

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El primer ministro israelí busca asegurar que un eventual acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán considere las preocupaciones de seguridad de Israel, las que además del uranio, consisten en la reducción de su programa de misiles balísticos y el cese al financiamiento a milicias en la región.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, viajó a Washington para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de la reactivación de las negociaciones nucleares entre Washington y Teherán, un proceso que genera escepticismo y preocupación en el gobierno israelí.

Durante su visita, Netanyahu planea exponer la postura de Israel respecto a los límites que a su juicio, debe tener cualquier acuerdo con Irán. Entre ellos, la eliminación total del enriquecimiento de uranio, el control del programa de misiles balísticos y el fin del apoyo iraní a grupos armados en Medio Oriente. El objetivo de la reunión es evitar que un eventual pacto deje de lado estos puntos y restrinja la capacidad de respuesta de Israel.

“En este viaje abordaremos una serie de temas: Gaza, la región, pero sobre todo las negociaciones con Irán”, dijo Netanyahu antes de abordar a su avión. “Presentaré al presidente nuestra visión sobre los principios esenciales de las negociaciones; principios que, a nuestro juicio, son vitales no solo para Israel, sino para cualquier persona en el mundo que desee la paz y la seguridad en Medio Oriente”, agregó.

La reunión se produce tras una intensa actividad diplomática y militar entre ambos países. En las últimas semanas, altos mandos de las Fuerzas de Defensa de Israel visitaron el Pentágono, mientras que enviados cercanos a Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, sostuvieron encuentros con Netanyahu y autoridades de seguridad en Jerusalén, sin lograr avances significativos.

Desde Irán, surgieron advertencias frente al viaje del líder israelí. “Los estadounidenses deben pensar con sensatez y no permitir que, con sus gestos, dé a entender antes de su vuelo que quiere ir a enseñar a los estadounidenses el marco de las negociaciones nucleares”, dijo el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, a través de x, quien se encuentra de visita en Omán, país que ejerce de intermediario en las negociaciones entre Irán y EE.UU.

“Deben permanecer alerta ante el papel destructivo de los sionistas”, añadió el más alto responsable iraní de seguridad nacional.

Teherán ha reiterado que solo está dispuesto a negociar aspectos vinculados a su programa nuclear y que rechaza incluir otros términos, a cambio de un alivio de las sanciones. Washington, por su parte, ha dejado abierta la posibilidad de un acuerdo limitado, siempre que se garantice que Irán no desarrolle armas nucleares.

Así lo confirmó Trump durante el fin de semana, el cual al ser consultado por un periodista a bordo del Air Force One sobre si un acuerdo con Teherán sería aceptable si solo abarcara el ámbito nuclear, él respondió: “Sí, sería aceptable, pero una cosa, y desde luego, es que no se permitan armas nucleares”.

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán se retomaron recientemente, marcando el primer acercamiento formal desde el conflicto armado de doce días entre ambos países, en el que también participó Israel y que incluyó ataques a instalaciones nucleares iraníes.

