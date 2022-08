Gobernador Orrego lanza critica contra aseguradoras por no cumplir con Ley Antiportonazo: "Cuántos muertos más tenemos que esperar"

El gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, volvió a lanzar una critica contra las aseguradoras de automóviles -a quienes ya denunció- por no cumplir con lo estipulado en la Ley Antiportonazo.

Durante el año pasado, Orrego, denunció a las aseguradoras ante el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) por la misma causa, provocando el inicio de una investigación por parte del organismo.

A precisar que la Ley Antiportonazo fue promulgada en 2019 bajo la administración de Sebastián Piñera, y establece que las aseguradoras deben entregar GPS a los dueños de los automóviles que hayan sufrido robos, con tal de ubicar su posición. Sin embargo, la autoridad regional, denunció que no se está llevando a cabo.

Frente a la denuncia del gobernador de la región Metropolitana, se comenzó en febrero de 2022 -según consignó Radio Bio Bío- un procedimiento voluntario con HDI, Sura y BCI Seguros, quienes -según el propio Orrego- concentran el 70% del mercado. El procedimiento continúa abierto, puesto que las empresas en cuestión no han facilitado una propuesta para los consumidores.

Por la nula participación de las aseguradoras, es que el Sernac tiene la potestad de interponer demandas colectivas en contra de estas por el incumplimiento en la entrega de GPS.

Indignación de Claudio Orrego

Mediante su cuenta de Twitter, la autoridad regional expresó que "es indignante que empresas ganen plata eludiendo la ley y además poniendo en riesgo la vida de las personas".

Asimismo, recalcó que en lo que va de año, los robos con fuerza a vehículos subió un 80%, mientras que hubo un alza de un 120% en los delitos contra las personas. "Eso es altísimo, debería llevarnos a todos a la preocupación y a la acción", sostuvo en el mismo medio.

Finalmente, indicó que han fallecido 14 personas por este tipo de delitos, si bien, no culpa a las aseguradoras de esto, si las emplazó por no entregar lo estipulado en la ley para que las personas no arriesguen sus vidas.







"El sábado murió una persona en Conchalí por defender su vehículo. Cuántos muertos más tenemos que esperar, cuántos lesionados más, para que las compañías cumplan con la ley", concluyó.

