Se viraliza funa a cafetería de Valdivia luego de que su dueño fuera acusado de maltrato animal

Durante la noche de ayer, un centenar de personas atacó las dependencias del Café Palace de Valdivia, ubicado en la esquina de las calles Arauco y O’Higgins, provocando la destrucción de gran parte del local. Esto luego de que se viralizara un video en el que tres sujetos subieron a la maletera de un auto, dos perros comunitarios, aparentemente muertos, que vivían en el centro de la ciudad.

Se acusó a través de redes sociales que el responsable habría sido el dueño del lugar junto a otros individuos, por lo que fueron buscados por grupos animalistas para represalias en infraestructura. La funa ciudadana y ataque a la popular cafetería valdiviana obligaron a la intervención de Fuerzas Especiales de Carabineros.

Por su parte, tras la manifestación, uno de los involucrados en la funa, Nicolas Inzunza Delgado (conocido como “DJ Goe”), dijo en sus redes que “respecto a las recientes acusaciones que han surgido en mi contra, las cuales considero completamente infundadas y falsas. Quiero dejar claro que rechazo categóricamente todas las afirmaciones hechas en mi contra”.

Agregó que “estoy comprometido a abordar este asunto de manera transparente y demostrar mi inocencia en cualquier investigación que pueda llevarse a cabo”.

Asimismo, en su comentario confirma que efectivamente se trata de “un asesinato y secuestro a perritos“, pero aseguró que “soy totalmente inocente me encontraba en mi hogar, con mi pareja que puede confirmar esta coartada, por lo que no estuve en tal lugar a esa hora en esa fecha, tengo evidencia de ello y la estaré subiendo. También agregar que no tengo relación con el dueño del Café Palace”.