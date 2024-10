Chadwick busca zafar del caso Hermosilla: defensa logra fijar audiencia de cautela de garantías

Continúa el despliegue de la defensa de Andrés Chadwick Piñera, quien —aún sin fecha confirmada— será citado a declarar en calidad de imputado por la arista Parque Capital del caso Hermosilla. La investigación de la Fiscalía Metropolitana Oriente busca determinar los delitos que podrían haberse cometido en gestiones para destrabar permisos para la ejecución de un proyecto inmobiliario industrial en Lampa.

Tras renunciar a la presidencia de la junta directiva de la Universidad San Sebastián (USS), a su querido partido, la UDI, y querellarse contra 10 diputados oficialistas por “injurias graves y calumnias“, los abogados del exministro del gobierno de su primo —el fallecido Sebastián Piñera— y amigo íntimo del encarcelado abogado Luis Hermosilla concretaron el siguiente paso de su estrategia.

Asegurando que el Ministerio Público infringió los derechos constitucionales de su representado, según consignó Radio Biobío, la defensa de Andrés Chadwick logró que el Cuarto Juzgado de Garantía fijara una audiencia de cautela de garantías para el 26 de noviembre a las 11:00 horas. Este procedimiento podría eventualmente derivar en un sobreseimiento temporal. Pero no solo eso.

Dependiendo del planteamiento de los defensores, el juez podría suspender el procedimiento por un breve periodo y luego citar a una audiencia en la que incluso podría discutirse el sobreseimiento definitivo.

Los abogados del exministro también se anticipan a cualquier escenario, como la eventual incautación del teléfono de Andrés Chadwick. En este caso, resaltaron ante el tribunal que el artículo 19 Nº 3 de la Constitución establece que “el hogar solo puede allanarse y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y formas determinados por la ley”.

Recordemos que la arista Parque Capital surgió luego de las revelaciones del medio Ciper, en las que se indica el rol de Hermosilla para lograr una tramitación en tiempo récord. Según chats revelados por el citado medio, el penalista —actualmente en prisión preventiva formalizado por delitos de corrupción— valoró el nombramiento de Felipe Ward (UDI) como ministro de Vivienda, y gracias a su intervención el proyecto logró conseguir el Informe de Factibilidad para Construcciones (IFC), que permite construcciones ajenas a la agricultura en área rural. En ese contexto, el nombre de Andrés Chadwick apareció en las conversaciones como un posible “ministro de Fe” del mencionado proyecto.

Además, Ward, quien declaró el lunes 30 de septiembre ante la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente en calidad de imputado, entregó un dato clave: que se reunió con Andrés Chadwick luego de asumir como ministro de Vivienda en 2020 y que, en esa reunión, Chadwick le pidió atender las solicitudes de Hermosilla referidas a Parque Capital.

Senador Ossandón (RN): “Que Chadwick ponga la cara y se deje investigar”

La semana ha estado marcada por las acusaciones constitucionales contra los ministros de la Corte Suprema Ángela Vivanco y Jean Pierre Matus, involucrados en la arista judicial del caso Hermosilla, en medio de las reflexiones que suscita una nueva conmemoración del estallido de octubre de 2019. Con este telón de fondo, en conversación con TV Senado, el senador Manuel José Ossandón recalcó las consecuencias derivadas del también llamado caso Audio, emplazando directamente al exministro Andrés Chadwick.

Consultado sobre qué le diría al exministro Chadwick frente a las investigaciones del caso, primero bromeó indicando “no le diría nada, porque si le aforro me meto en un forro”, para luego agregar: “que lo investiguen, que ponga la cara y que se deje investigar”.

El senador Ossandón también abordó el papel del exfiscal Manuel Guerra en los mensajes con Luis Hermosilla. El senador de Renovación Nacional aseguró que “es muy triste ver esto. Creo que se va a hacer justicia (…) Guerra está en un problema serio porque hay pruebas concretas que él cometió delitos. No me voy a querellar. Estos me arruinaron. Perdí todos mis ahorros pagando abogados por un problema que yo no había hecho”.

El legislador de Renovación Nacional también aseguró que “estamos creando un nuevo estallido social”. (Ver entrevista)