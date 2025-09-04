Corrupción en Bienes Nacionales en Arica: formalizan a los 10 detenidos

Pasado el mediodía de este jueves comenzó en el Juzgado de Garantía de Arica la audiencia de control de detención y formalización de los diez imputados en la investigación por corrupción en la Seremi de Bienes Nacionales de Arica y Parinacota. Nueve de ellos se presentaron en la sala, mientras que uno lo hizo desde la Región Metropolitana.

La fiscal de Arica y Parinacota, Paulina Brito, detalló que los cargos son por asociación ilícita, cohecho y soborno, presentando como evidencia declaraciones y escuchas telefónicas recopiladas en una indagatoria que se extendió por más de dos años. Entre los formalizados se cuentan cuatro funcionarios en ejercicio de la Seremi, un trabajador de la Dirección de Obras Municipales y cinco particulares, tres de los cuales son exfuncionarios de Bienes Nacionales en la región.

El operativo, realizado entre martes y miércoles, incluyó allanamientos a domicilios y dependencias públicas para levantar documentación y dispositivos electrónicos. Según la Fiscalía, los involucrados se organizaron para manipular procesos de venta y arriendo de terrenos fiscales, a cambio de sobornos pagados por particulares.

Desde la Seremi de Bienes Nacionales de Arica condenaron el accionar, señalando que rechazan “cualquier ilegalidad o delito de personas inescrupulosas que utilizan su rol de funcionarios públicos para obtener beneficios personales”. Además, se abrió un sumario administrativo interno para determinar responsabilidades y eventuales sanciones.