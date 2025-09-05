Corte de Apelaciones acoge solicitud de desafuero de gobernador Claudio Orrego

La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió este viernes la solicitud de desafuero en contra del gobernador metropolitano, Claudio Orrego, presentada por la Fiscalía Regional de Antofagasta en el marco del caso ProCultura.

El tribunal fijó para el próximo 6 de octubre la audiencia en que se revisará la petición.

El fiscal regional, Juan Castro Bekios, junto al persecutor Eduardo Ríos, buscan retirar el fuero a Orrego para formalizarlo por su participación en los delitos de cohecho y fraude al fisco. La investigación se centra en un convenio a través del cual la fundación ProCultura se adjudicó más de $1.800 millones para proyectos, de los cuales cerca de $1.000 millones no habrían sido rendidos ni devueltos al gobierno regional.

En el acuerdo, la Corte de Apelaciones dispuso que, dado que el domicilio laboral de Orrego está en Santiago, se exhorte a la Corte de Apelaciones de Santiago para notificarlo personalmente mediante receptor judicial de turno.