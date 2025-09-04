Defensa de Orrego responde a solicitud de desafuero: “No ha incurrido en ningún delito”

La Fiscalía Regional de Antofagasta, encabezada por el persecutor Juan Castro Bekios, pidió a la Corte de Apelaciones de esa ciudad levantar los fueros de la autoridad regional en el marco del caso ProCultura, donde se indagan eventuales delitos de fraude al fisco y cohecho.

Desde el círculo del gobernador reaccionaron con rapidez. A través de un comunicado, su abogado Rodrigo de la Barra aseguró que no han sido notificados formalmente de la solicitud: “Ni hemos tenido acceso al texto de la solicitud”, subrayó. De todas formas, la defensa recalcó que Orrego ya había prestado declaración voluntaria en diciembre de 2024 ante el fiscal Héctor Cooper, instancia en la que entregó información sobre los programas adjudicados y ejecutados por la fundación.

La defensa añadió que en esa oportunidad también se presentaron antecedentes relativos a las gestiones emprendidas por el propio Gobierno Regional para custodiar y recuperar los dineros públicos comprometidos. “Queremos reafirmar, con total claridad, que el gobernador Claudio Orrego no ha incurrido en ningún delito, ni irregularidad en el ejercicio de sus funciones”, enfatizó de la Barra.

El equipo jurídico de Orrego confía en que, una vez que la solicitud de la Fiscalía sea conocida y analizada, “quedará jurídicamente acreditado que la actuación del gobernador ha sido ajustada a derecho y en resguardo del interés público”.

La solicitud de desafuero ahora queda en manos de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, tribunal que deberá resolver si acoge o no la petición de la Fiscalía, en un proceso que podría marcar el futuro político de una de las figuras más visibles de la centroizquierda.