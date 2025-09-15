Publicidad
Por robo en Labocar: Carabineros llama a retiro al jefe de Laboratorio de Criminalística

Por robo en Labocar: Carabineros llama a retiro al jefe de Laboratorio de Criminalística

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Carabineros llamó a retiro al coronel Roberto Saravia, jefe del Labocar, tras el robo en dependencias de la unidad. La medida se adoptó por su “responsabilidad de mando en los hechos”, informó la institución.

Carabineros comunicó este lunes que dispuso el retiro del coronel Roberto Saravia Velásquez, jefe del Laboratorio de Criminalística (Labocar), luego del robo registrado el fin de semana en las dependencias de la unidad ubicadas en calle Santa Elena, en pleno centro de Santiago.

La institución explicó que la decisión se tomó por la “responsabilidad de mando en los hechos” y sostuvo que la medida se enmarca en su compromiso con la disciplina y la transparencia.

“Debido a los acontecimientos ocurridos en el Laboratorio de Criminalística de Carabineros LABOCAR, el mando de la institución ha llamado a retiro al Coronel Roberto Saravia Velásquez, jefe de la citada Repartición, por su responsabilidad de mando en los hechos. Esta medida responde al firme compromiso de la Institución con la transparencia, la responsabilidad y el estricto apego a la disciplina que rige nuestro quehacer”, señaló el comunicado.

El robo ocurrió el sábado, cuando desconocidos ingresaron a las instalaciones realizando dos forados desde un local comercial contiguo. Hasta ahora no se ha confirmado si hubo especies sustraídas.

El Ministerio Público instruyó al OS9 de Carabineros investigar la dinámica del hecho y dar con los responsables, mientras continúan las indagatorias para establecer cómo se concretó el acceso a la unidad policial.

