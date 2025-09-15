Por robo en Labocar: Carabineros llama a retiro al jefe de Laboratorio de Criminalística

Carabineros comunicó este lunes que dispuso el retiro del coronel Roberto Saravia Velásquez, jefe del Laboratorio de Criminalística (Labocar), luego del robo registrado el fin de semana en las dependencias de la unidad ubicadas en calle Santa Elena, en pleno centro de Santiago.

La institución explicó que la decisión se tomó por la “responsabilidad de mando en los hechos” y sostuvo que la medida se enmarca en su compromiso con la disciplina y la transparencia.

“Debido a los acontecimientos ocurridos en el Laboratorio de Criminalística de Carabineros LABOCAR, el mando de la institución ha llamado a retiro al Coronel Roberto Saravia Velásquez, jefe de la citada Repartición, por su responsabilidad de mando en los hechos. Esta medida responde al firme compromiso de la Institución con la transparencia, la responsabilidad y el estricto apego a la disciplina que rige nuestro quehacer”, señaló el comunicado.

#Comunicado: Informamos a la ciudadanía que se ha dispuesto el llamado a retiro del Jefe del Departamento Labocar, Coronel Roberto Saravia Velásquez, conforme al siguiente comunicado. pic.twitter.com/fqRO8c1PSA — Carabineros de Chile (@Carabdechile) September 15, 2025

El robo ocurrió el sábado, cuando desconocidos ingresaron a las instalaciones realizando dos forados desde un local comercial contiguo. Hasta ahora no se ha confirmado si hubo especies sustraídas.

El Ministerio Público instruyó al OS9 de Carabineros investigar la dinámica del hecho y dar con los responsables, mientras continúan las indagatorias para establecer cómo se concretó el acceso a la unidad policial.