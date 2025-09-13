Ingresaron por forado en local abandonado: Investigan robo en sala de evidencias de Labocar

Un grupo de delincuentes todavía no identificados, perpetró un robo en las instalaciones del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros, ubicado en Avenida Vicuña Mackenna, durante la mañana de este sábado.

Según información proporcionada por la policía, los antisociales lograron acceder al cuartel a través de un forado realizado desde un local comercial abandonado cercano, llegando hasta la sala de evidencias del departamento especializado.

Personal del Labocar inició de inmediato peritajes en el lugar, enfocándose en la recolección de huellas dactilares para identificar a los responsables. Hasta el momento, no se han reportado detenidos ni se ha especificado qué elementos fueron sustraídos