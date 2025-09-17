Mayne-Nicholls comienza su campaña: “Es más fácil ser Presidente de la República que de la ANFP”

Con el inicio oficial del período de propaganda electoral, el candidato independiente Harold Mayne-Nicholls lanzó su campaña desde las redes sociales, utilizando la plataforma TikTok para interactuar directamente con la ciudadanía.

Durante la transmisión, respondió a preguntas y comentarios de los usuarios. Ante una crítica que decía “no tienes manos para ser Presidente”, replicó: “Bueno, hay otros candidatos, vota por ellos, de eso se trata”.

También abordó temas de memoria y derechos humanos, señalando: “Nadie puede justificar las atrocidades, los horrores que pasaron, pero además que no hayan sido capaces de entregarles los cuerpos a los deudos”.

“Si eso molesta, pucha, lo siento. Pero si a mí me pasara algo con uno de mis cinco hijos, nieto, nuera, señora, y nunca más pudiera saber dónde están, créeme que sería un dolor. Entonces hay que ser empático, ponerse al otro lado de la moneda. Hay que hacerlo”, aseveró.

Respecto a su vínculo con el fútbol, el expresidente de la ANFP respondió a quienes lo instaban a volver al cargo para fichar a Pep Guardiola: “Es más fácil tratar de ser Presidente de la República que ser presidente de la ANFP”.

El candidato también se refirió a la Ley Karin, indicando que “no es tan fácil, está bien el concepto, pero la ley en sí es muy compleja. Estoy de acuerdo en que hay que trabajarla”.

A lo largo de la actividad digital, Mayne-Nicholls adelantó que desplegará su campaña en terreno, con actividades programadas en diversas regiones del país.