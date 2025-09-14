Matthei pone en aprietos a Kast, Jara resiste ataques y Mayne-Nicholls mueve la pelota al centro

Jeannette Jara (PC, oficialismo)

Fue blanco de ataques desde casi todos los candidatos, lo que limitó su despliegue.

Logró incomodar a Kast en el inicio al emplazarlo por uso de bots y trolls.

Se mostró irritada en pasajes, como al negarse a responder a Kaiser.

Recibió críticas por el impacto de sus reformas (40 horas y salario mínimo) en el empleo, según informe del Banco Central.