Matthei pone en aprietos a Kast, Jara resiste ataques y Mayne-Nicholls mueve la pelota al centro
En el primer debate presidencial con todos los postulantes a La Moneda, Jeannette Jara recibió ataques de casi todos los candidatos, mientras Evelyn Matthei cuestionó con cifras el plan de recortes de José Antonio Kast. Harold Mayne-Nicholls acaparó la atención con sentido común.
Evelyn Matthei (Chile Vamos)
Llegó preparada con apuntes y un traje blanco, en sintonía con un estilo comparado al de Michelle Bachelet.
Apuntó a Kast por bots y recorte de gasto público.
Marcó diferencias con él sobre seguridad y migración; lo ironizó por su “revólver de cinco balas”.
Respondió con temple a las agresiones de Franco Parisi, quien la acusó de “traición”.
Mostró confianza hacia la mitad del debate, incluso bromeando con ME-O sobre su falta de partido.
Jeannette Jara (PC, oficialismo)
Fue blanco de ataques desde casi todos los candidatos, lo que limitó su despliegue.
Logró incomodar a Kast en el inicio al emplazarlo por uso de bots y trolls.
Se mostró irritada en pasajes, como al negarse a responder a Kaiser.
Recibió críticas por el impacto de sus reformas (40 horas y salario mínimo) en el empleo, según informe del Banco Central.
Cerró apelando a cambios con “estabilidad y tranquilidad”, y recordando el 11 de septiembre.
José Antonio Kast (Republicano)
Se defendió de acusaciones por uso de bots, evitando respuestas directas.
Criticó a Jara por el estado del empleo y apuntó contra sus políticas laborales.
Franco Parisi (PDG)
Protagonizó un ataque frontal contra Matthei, rompiendo reglas del debate al usar gráficas.
Planteó medidas extremas, como usar minas antipersonales en la frontera norte.
Enfatizó su conexión con el norte del país, clave para su base electoral.
Marco Enríquez-Ominami (ind.)
Interpeló a Jara por su ausencia en debates previos.
Cuestionó a la candidata comunista por falta de autocrítica en salud.
Intentó proyectarse como carta de centroizquierda.
Harold Mayne-Nicholls (ind.)
Adoptó un tono conciliador y pragmático, declarando ser de centro.
Propuso medidas concretas en salud: coberturas complementarias Fonasa, telemedicina y topes de copago.
Rechazó propuestas como las minas antipersonales, apelando a la humanidad y a su experiencia en zonas afectadas por esos artefactos.
Eduardo Artés (UPA)
Criticó a Jara por “rebajar” el salario mínimo propuesto.
Preguntó a Mayne-Nicholls cómo se puede gobernar desde un “punto medio” sin definirse en izquierda o derecha.
