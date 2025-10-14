Presidente Boric destaca acuerdo de paz en Gaza y pide que el hambre “no sea arma de guerra”

El Presidente Gabriel Boric celebró el acuerdo de paz que comienza a implementarse en Gaza, destacando su esperanza de que ponga fin “a la miseria y la masacre”.

Desde la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Roma, el jefe de Estado afirmó: “Desde Chile tenemos toda la esperanza de que esto va a acabar con la miseria y la masacre”.

Durante su intervención en el foro de inversión de la Iniciativa Mano de la Mano, en el marco del Día Mundial de la Alimentación, el Mandatario enfatizó que “no podemos tolerar nunca más que el hambre sea usado como arma de guerra”.

El discurso se produjo un día después de que Israel y Hamás iniciaran los primeros pasos del acuerdo de paz impulsado por Estados Unidos.

Boric también reiteró su condena al “genocidio” en Gaza y recordó la responsabilidad internacional ante las víctimas del conflicto.

El Presidente ha mantenido una postura crítica hacia Israel, impulsando junto a México, Colombia y Sudáfrica acciones ante tribunales internacionales para investigar crímenes de guerra, mientras refuerza la posición humanitaria de Chile frente al conflicto.