Presidente Boric y rol de Trump en tregua Israel-Gaza: “Si tuvo colaboración, bienvenido sea”

Tras su encuentro con el papa León XIV, el Presidente Gabriel Boric abordó la tregua entre Israel y Hamás, destacando que “a todos nos alegra y nos esperanza que esta masacre tenga un punto final”.

Añadió que “nos esperanza también la perspectiva de que puedan convivir en paz pueblos que han sufrido tanto a través de la historia larga”.

Consultado por el rol de Donald Trump en las negociaciones, el Mandatario afirmó: “Toda persona que cumpla un rol de paz es bienvenida”.

Sin embargo, matizó que “no conozco los detalles de las tratativas, los liderazgos siempre tienen que ser humildes y respetar a sus adversarios. Creo que el presidente Trump no representa eso, pero si tuvo alguna colaboración para que se cesara la masacre en Gaza, bienvenido sea”.

Boric también transmitió parte del mensaje del pontífice, señalando que “no soy quien para hablar en nombre del papa, pero también expresó su esperanza en este proceso y que todos los liderazgos actúen con humildad y respeto por quienes están sufriendo y por los que han sufrido”.