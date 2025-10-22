Agresor de Nabila Rifo vuelve a prisión: Corte revoca libertad condicional de Mauricio Ortega

La Corte de Apelaciones de Coyhaique acogió el recurso de amparo presentado por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) y ordenó el reingreso a prisión de Mauricio Ortega, condenado a 18 años de cárcel por la brutal agresión que en 2016 dejó ciega a su expareja, Nabila Rifo.

El tribunal dejó sin efecto la decisión de la Comisión de Libertad Condicional de la Región de Aysén, que el pasado 7 de octubre había concedido el beneficio al condenado. La Corte dispuso que la instancia deberá sesionar nuevamente para revisar la solicitud de Ortega, esta vez con la debida notificación previa a la víctima.

El fallo cuestiona que en ninguna de las solicitudes de libertad condicional —presentadas por Ortega en marzo y septiembre de este año— se notificó efectivamente a Rifo, impidiéndole ejercer su derecho a ser oída. “La víctima presenta una discapacidad visual total (…) por lo que la entrega de una copia física en el domicilio no constituye una forma efectiva ni accesible de comunicación”, sostiene la resolución consignada por T13.

La Corte argumentó que esta omisión “dejó a la víctima en una situación de indefensión y generó un riesgo real e inminente para su integridad física y psíquica”, lo que configuró una vulneración a su derecho a la seguridad individual.

Corte de Coyhaique acoge recurso de amparo interpuesto por Sernameg y ordena realizar una nueva sesión de la comisión de libertad condicional para analizar la solicitud de Mauricio Ortega con la debida notificación previa de la víctima. pic.twitter.com/t4pSOuhTgj — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) October 22, 2025

El amparo fue interpuesto por la directora regional del SernamEG, María Baeza, tras el anuncio de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, de recurrir a instancias judiciales para revertir la medida. El recurso alegó que la libertad del agresor amenazaba directamente la seguridad de Rifo.

En su resolución, el tribunal de alzada además reprochó que las instituciones involucradas “debieron garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de la amparada” y realizar los ajustes necesarios para asegurar que pudiera ejercer sus derechos, considerando su condición de discapacidad.

De esta forma, mientras la Comisión de Libertad Condicional revisa nuevamente el caso, Mauricio Ortega deberá permanecer recluido en el Centro Penitenciario de Puerto Aysén.