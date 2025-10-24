Fiscalía pone sus ojos en Manuel Guerra: interpondrán querella de capítulos contra el exfiscal

El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, confirmó esta tarde que el Ministerio Público presentará una querella de capítulos en contra de exfiscal Manuel Guerra por los delitos de prevaricación, violación de secreto y cohecho.

La acción se interpondrá hoy, según lo confirmó en conversación con CNN Chile: “Vamos a pedir no la formalización, porque eso no es lo que procede directamente, sino lo que se llama querella de capítulos. Esto es una solicitud que se hace a la Corte de Apelaciones para efectos de determinar si hay antecedentes o mérito suficiente para proceder luego a formalizar“.

El fiscal precisó que la presentación de la querella se fundamenta en que, al momento de los hechos investigados, Guerra ejercía como funcionario público, desempeñándose como fiscal regional. Además, adelantó que la acción judicial podría presentarse durante esta misma jornada.

El caso contra el expersecutor metropolitano oriente comenzó luego que se revelaran conversaciones que mantuvo con Luis Hermosilla en el marco del denominado caso Audio: cuando era fiscal desechó la idea de llevar a un juicio oral a los dueños de Penta (Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, a cambio de lo cual debieron pagar una multa y acudir a clases de ética), y mantuvo una serie de conversaciones en el año 2016 con el encarcelado abogado. En uno de esos diálogos hablan de “contactar a ‘Andrés’ para darle una salida al caso Penta”.

El fiscar Carrera enfatizó que, desde el Ministerio Público, están decididos “a formalizar al señor Manuel Guerra”. Entre los delitos incluidos estarían el de cohecho agravado, revelación de secretos y prevaricación administrativa.

Si bien es materia de investigación, ‘Andrés’ se referiría a Andrés Chadwick, amigo y socio de Hermosilla, además de primo y hombre de confianza del expresidente Sebastián Piñera.

Asimismo, Guerra había solicitado hace una semana su sobreseimiento en los casos Penta y Exalmar. Su defensa, a cargo de los abogados Felipe Polanco, Carlos Mora y Alejandro Navarro, pidió al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago que fije una audiencia destinada a discutir el sobreseimiento definitivo del expersecutor en dos aristas.