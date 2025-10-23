Exfiscal Manuel Guerra pide ser sobreseído en casos Penta y Exalmar

Una semana antes de que se conociera la demoledora sentencia del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Santiago, que absolvió a los ocho imputados del caso SQM, uno de los protagonistas de las investigaciones relativas al financiamiento ilegal de la política, el exfiscal Oriente Manuel Guerra –sarcásticamente motejado por el periodista Daniel Matamala como el “mocito” del poder político– pidió ser sobreseído de la investigación que el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, asignó al Fiscal Regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera.

Pese a que este aún ni siquiera ha interpuesto una querella de capítulos en contra de Guerra, la que es necesaria para despojarlo del fuero que tenía cuando era fiscal, la defensa de Guerra –cuya cercanía con Luis Hermosilla quedó en evidencia tras la revisión del WhatsApp de este)–, ejercida por los abogados Felipe Polanco, Carlos Mora y Alejandro Navarro, pidió al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago que fije una audiencia destinada a discutir el sobreseimiento definitivo del expersecutor en dos aristas.

La primera es sobre la violación de secretos en la relativo a las aristas “Vitacura” y “Cascadas” y también cuando el exfiscal se desempeñaba como abogado en la Municipalidad de La Florida, en la alcaldía de Rodolfo Carter.

Frente a todo eso, la defensa asegura que no existieron delitos.

Asimismo, piden su sobreseimiento en el que quizá sea el caso más paradigmático de todos: Penta, el cual se zanjó con un juicio abreviado por medio del cual los dueños de la Penta (Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín) fueron condenados a cuatro años en libertad, al pago de una multa y clases de ética. Cabe indicar que inicialmente los fiscales a cargo del caso –Carlos Gajardo y Pablo Norambuena– imputaron a los dueños de Penta por cohecho, soborno y lavado de activos, pero posteriormente Guerra pidió al Octavo Juzgado de Garantía recalificar los hechos, lo que permitió llegar al abreviado y evitarles un juicio oral.

Cabe recordar que, según la exabogada del Consejo de Defensa del Estado (CDE), María Inés Horvitz, lo sucedido fue “totalmente inusual y sin explicación”, agregando que cree que lo hizo a cambio de favores, como lo dijo en el programa Al Pan Pan, de El Mostrador.

Cabe indicar que en los chats de Hermosilla figura –entre varios otros– uno en el cual Guerra le dice a este: “Lucho le escribí a Andrés ya que me preocupa los escasos avances destinados a ir terminando las situaciones relativas a gente de la UDI en Penta así como lo relativo a Stgo Valdés”. Con “Andrés” se refería al exministro del Interior, Andrés Chadwick, y con “Stgo Valdés” al exadministrador electoral de Sebastián Piñera. En otro diálogo con Hermosilla le confidenciaba que “ayer y hoy le tome declaración a los Carlos. Simpáticos ambos”, en relación con quienes eran los principales imputados del caso Penta.

Sin embargo, según los abogados de Guerra en este caso no hubo prevaricación ni tampoco existió en el caso Exalmar, la investigación relativa a la participación accionaria del expresidente Sebastián Piñera en la pesquera peruana del mismo nombre, causa que fue cerrada por Guerra, aseverando que en ella no había delito alguno.

Tras la petición de los representantes de Guerra, la jueza Ximena Rivera citó a una audiencia para el 15 de diciembre próximo, a fin de discutir el posible sobreseimiento del expersecutor, quien luego de renunciar abruptamente a la Fiscalía se desempeñó en las municipalidades de Providencia y de La Florida, así como en la Universidad San Sebastián.