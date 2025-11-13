Antecedente sobre juicio a exalcalde Aguilera golpea a abogado imputado en caso Muñeca Bielorrusa

Un episodio ocurrido este año durante el juicio contra el exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, volvió a poner bajo escrutinio al abogado Mario Vargas Cociña, hoy imputado en el denominado caso Muñeca Bielorrusa. El registro de una declaración judicial expone un ofrecimiento de dinero por parte del abogado a un testigo clave para modificar su testimonio en favor del exedil.

El hecho se remonta al 17 de abril de 2025, cuando uno de los principales testigos de la investigación por lavado de activos, cohecho y aumento patrimonial injustificado de Aguilera aseguró ante el Sexto Tribunal Oral de Santiago que Vargas lo citó a su oficina, ubicada cerca del Teatro Las Condes, para presentarle una declaración redactada que buscaba revertir la versión que había entregado previamente al Ministerio Público. En la sala, dijo, también estaban presentes el entonces administrador municipal Samir Miranda y otra persona ligada al entorno del exalcalde.

Según el audio de la audiencia publicado este jueves por el medio Contrapoder, el testigo sostuvo que el abogado le ofreció $5 millones a cambio de modificar su relato, y que finalmente recibió el dinero debido a su situación económica: recién había salido de prisión preventiva por un caso de tráfico de municiones y estaba sin ingresos. Pese a ello, afirmó que se negó a firmar una versión exculpatoria, permitiendo únicamente algunas aclaraciones sin retirar sus acusaciones contra Aguilera.

El abogado querellante de esa causa, Guillermo Garrido, confirmó al citado medio que estuvo presente en la audiencia donde el testigo entregó estos detalles y ratificó que el pago se habría realizado durante la etapa investigativa en la propia oficina de Vargas. Añadió que, pese a la gravedad de la declaración, ni la Fiscalía ni otros intervinientes iniciaron una investigación formal contra el abogado en ese momento.

El antecedente vuelve a surgir ahora, cuando Vargas enfrenta cargos en el caso Muñeca Bielorrusa, investigación que indaga gestiones ilegales, pagos y presiones para favorecer al Consorcio Belaz Movitec en litigios con Codelco. La declaración del testigo no forma parte de la causa actual, pero su contenido reabre cuestionamientos sobre las prácticas atribuidas al abogado en su ejercicio profesional.