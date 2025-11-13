Cristián Riego y jueza de la Muñeca Bielorrusa: “Se ha vuelto de moda que reten a fiscales”

En medio de las tensas jornadas de formalización del caso Muñeca Bielorrusa, el abogado y académico de la UDP Cristián Riego cuestionó el comportamiento de algunos magistrados frente al trabajo de la Fiscalía.

Consultado por las críticas que la jueza Michelle Ibacache hizo al Ministerio Público —incluyendo observaciones sobre georreferenciación y la suficiencia de las pruebas presentadas—, Riego llamó a ampliar la mirada sobre el rol judicial. “Se ha vuelto muy de moda que los jueces reten a los fiscales, pero hay que poner también un poquito de ojo en cómo hacen en su trabajo los jueces”, sostuvo en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

A juicio del penalista, uno de los impulsores de la reforma procesal penal, la magistrada ha extendido innecesariamente el proceso: “Esta jueza ya nos tiene en una audiencia larguísima, que no tendría por qué ser tan larga, y por lo tanto ya me empiezan a entrar dudas de su capacidad para gestionar la audiencia de manera adecuada”.

Riego afirmó que los jueces suelen tener la oportunidad de interpelar a los fiscales en público, pero que esas críticas “no siempre [están] bien fundadas”.

El académico recordó episodios previos, como el caso SQM, donde —según dijo— las críticas judiciales se centraron en la Fiscalía, pese a que “los principales problemas que ocurrieron en ese caso tienen que ver con su responsabilidad, con el mal desempeño de los jueces en la audiencia”.

En el escenario actual, subrayó la dificultad de evaluar los reparos planteados por la jueza Ibacache mientras no exista una resolución definitiva: “Todavía no conocemos el fallo… es difícil entender en qué se basaron las juezas”.