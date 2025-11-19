Termina huelga histórica en Latam: pilotos logran acuerdo tras ocho días de paralización
El Sindicato de Pilotos de Latam puso fin a la primera huelga desde 1997 tras acordar un nuevo contrato colectivo vigente hasta 2028. La paralización involucró a 464 pilotos, canceló vuelos y tensó las negociaciones con la aerolínea.
Tras ocho días de paralización el Sindicato de Pilotos de Latam (SPL) anunció el fin de la huelga más importante en casi tres décadas. Con 464 pilotos involucrados y vuelos cancelados durante toda la semana, la movilización se convirtió en un punto de inflexión para la compañía y para el sector aeronáutico.
La jornada de este miércoles marcó el cierre del conflicto luego de que el SPL y Latam suscribieran los términos del nuevo contrato colectivo, que regirá entre 2025 y 2028. El acuerdo aterriza tras semanas de tensas negociaciones iniciadas el 1 de septiembre, donde, pese a haber avances en materia salarial, el mayor nudo se concentró en el nivel de reajuste para este y el próximo año.
El quiebre ocurrió el 3 de noviembre, cuando el 97% de los pilotos rechazó la última oferta de la empresa, forzando una mediación obligatoria ante la Dirección del Trabajo. La instancia concluyó sin acuerdo el martes 11, y a la medianoche comenzó la huelga que puso presión sobre Latam y obligó a reordenar itinerarios, dejando miles de pasajeros afectados.
Mario Troncoso, presidente del SPL, destacó que el resultado fue posible gracias “a la unidad, confianza y valentía” de los afiliados, y agradeció la solidaridad de sindicatos nacionales e internacionales. También valoró la intervención “responsable y profesional” de la Dirección del Trabajo en un proceso seguido con atención por el Gobierno y el sector privado.
Con el conflicto cerrado, la aerolínea enfrenta ahora el desafío de normalizar su operación y recomponer las relaciones laborales con el sindicato más poderoso del rubro.