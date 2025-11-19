Fiscalía pedirá formalizar a tripulantes del Cobra y a Blumar por muerte de pescadores del Bruma

La investigación por la desaparición de los pescadores de la lancha Bruma, ocurrida el 30 de marzo frente a las costas del Biobío, entró en una fase crucial. La Fiscalía Regional confirmó este miércoles que solicitará formalizar a tres tripulantes del PAM Cobra —embarcación industrial que colisionó con el Bruma— por el delito de homicidio culposo, apuntando directamente a las decisiones adoptadas en el puente de navegación la madrugada del accidente.

La fiscal regional Marcela Cartagena informó la medida a los familiares de las víctimas en una reunión marcada por la tensión y por el anhelo de las familias de que, al fin, se establezcan responsabilidades. Además, el Ministerio Público presentará cargos contra Blumar, propietaria del Cobra, invocando la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas por fallas en los protocolos de operación y supervisión en altamar.

Para las familias del Bruma, el anuncio marca un giro en una causa que ha avanzado entre querellas, pericias marítimas y acusaciones cruzadas. Para la Fiscalía, en cambio, es el inicio de una etapa donde —advierten— deberán aclararse las responsabilidades de cada actor en una tragedia que remeció al sector pesquero artesanal y abrió un debate sobre los estándares de seguridad en la industria.