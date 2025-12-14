Más de 300.000 personas se excusaron de votar en Comisaría Virtual

Más de 300.000 personas se excusaron de votar en las elecciones presidenciales de este domingo en la Comisaría Virtual, informó Carabineros de Chile.

Según precisó la policía uniformada. desde las 08:00 horas de ayer y hasta esta hora, se contabilizan, preliminarmente, un total de 308.357 trámites solicitados.

Por otra parte, del total de excusas iniciadas en Comisaría Virtual, durante este día, 189.206 personas ya han concurrido a las distintas comisarías del país para validar de forma presencial dicho trámite, quedando pendiente 119.148 por validar.

Este sábado, la Comisaría Virtual de Carabineros adelantó el plazo para que las personas que no puedan votar en las elecciones presidenciales de este 14 de diciembre puedan excusarse y así adelantar el proceso.

A las 8 am se abrió la página para que las personas que están a más de 200 kilómetros de su local de votación puedan hacer el trámite. Esa es la única excusa permitida para hacer este procedimiento.

Es relevante señalar que este proceso es la parte inicial de la excusa por no votar, es una medida que se implementó para hacer más ágil el trámite. Sin embargo, no es suficiente solo realizar esta gestión virtual. Cada persona que haya hecho esta gestión, luego debe acercarse físicamente a una unidad policial para validarlo.