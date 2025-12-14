La advertencia de Jiles a Kast: si libera a Krassnoff, “vamos a tener un problema grave”

La diputada del Partido de la Gente (PDG), Pamela Jiles, se refirió este domingo a la segunda vuelta presidencial y a los eventuales escenarios que se abrirían con un triunfo de José Antonio Kast o de Jeannette Jara.

En conversación con Chilevisión, la parlamentaria sostuvo que su colectividad no respalda a ninguno de los dos candidatos. “No estamos de acuerdo ni con la oligarquía de derecha representada por Kast ni con la oligarquía de izquierda representada por Jara”, afirmó.

En esa línea, Jiles aseguró que ambos sectores carecen de capacidad para enfrentar la actual coyuntura del país. “Ninguno de esos sectores puede solucionar los problemas de Chile, particularmente en la situación de crisis profunda en que se encuentra, y nosotros sabemos que cualquiera de esos dos presidenciables en La Moneda van a ser una mala noticia para el país”, señaló.

Consultada por los dichos de Franco Parisi, quien calificó un eventual triunfo de Kast como una “mala noticia”, Jiles afirmó que el candidato republicano no cuenta con un respaldo propio mayoritario. “Kast va a ganar esta noche con votos prestados que no le pertenecen, él tiene un 24% de la votación y esa es su votación, lo demás es prestado”, dijo.

A juicio de la diputada, esa condición obligaría a Kast a moderar su actuación en un eventual gobierno, aunque advirtió que desde el Congreso ejercerá una oposición activa. “Seguramente se empeñará en hacer un gobierno que no despierte inmediatamente críticas porque además ya está notificado que estaré yo en la Cámara haciéndole la vida cuadritos si es que no cumple con las expectativas de la gente”, afirmó.

Jiles detalló que su oposición se activaría especialmente ante eventuales retrocesos en derechos sociales y derechos humanos. “Cuando restrinja beneficios sociales, por ejemplo, si es que lo hiciera. Cuando no respete las normas internacionales de DD.HH. a las cuales ha adscrito nuestro país, que son normas supra constitucionales, que todos debemos respetar, partiendo por el Presidente de la República”, señaló.

En ese contexto, lanzó una advertencia directa al candidato republicano. “Si se le ocurre dejar libre a Krassnoff, por ejemplo, vamos a tener un problema grave, si se le ocurre indultar a asesinos de lesa humanidad, eso es un borde que no estamos dispuestos a aceptar”, concluyó.