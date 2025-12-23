Ministro Cordero y corredor humanitario del Presidente electo Kast: requiere “lugar de recepción”

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, abordó la propuesta del Presidente electo José Antonio Kast de impulsar un corredor humanitario para enfrentar la crisis migratoria y sostuvo que, si se concreta, requiere coordinación internacional efectiva y definición de destino para quienes participen del proceso.

“Yo no tengo noticias de cómo el Presidente electo lo está pensando. Cualquier iniciativa que tenga por finalidad resolver el problema migratorio y tratar a las personas con humanidad a mí me parece siempre una buena estrategia de exploración”, señaló en Radio Universo.

Sin embargo, advirtió que este tipo de mecanismos tienen exigencias específicas. “Los corredores humanitarios, además de sus particularidades, requieren entonces de un lugar de recepción”, afirmó, agregando que “requiere de la concurrencia de todos los países que están asociados a ese potencial corredor”.

Cordero también se refirió a la intención de Kast de avanzar en una legislación que tipifique como delito la migración irregular. “El delito habitualmente está pensado en el caso de inmigración irregular… la idea que subyace a eso es, más que la expulsión, la idea que simplemente por ser delito es disuasivo”, explicó.

Respecto a las expulsiones, el ministro planteó que el principal debate internacional ha estado en la capacidad de los países de destino para recibir personas expulsadas. “Chile no tiene capacidad de tener terceros países para la recepción de esas personas”, indicó, enfatizando además que, por volumen, “la situación de los nacionales de Venezuela sigue siendo el problema central porque dónde los destinamos”.

En ese contexto, reiteró su postura sobre el mecanismo más efectivo: “Yo sigo creyendo que el medio más eficaz son las expulsiones administrativas”, complementando la necesidad de “levantar la restricción por ley 20.000 para expulsiones judiciales”.

Finalmente, vincula el escenario migratorio regional con la situación política venezolana. “Si ese conflicto se resuelve mal… eso va a provocar más migración forzada”, advirtió, señalando que el desenlace entre Estados Unidos y Venezuela será “muy relevante para la región”.