J.A. Kast llama a Colombia y a Brasil a sumarse a corredor humanitario: “Tenemos que unirnos”

En su visita oficial a Ecuador, el Presidente electo José Antonio Kast reiteró su propósito de impulsar una coordinación regional frente a la migración irregular, el crimen organizado y el narcotráfico.

Desde Quito, el republicano confirmó que durante su escala en Perú sostuvo un diálogo con el canciller Hugo de Zela, donde abordaron la necesidad de colaboración entre países sudamericanos.

“Pudimos compartir con el canciller y conversar sobre temas que nos afectan como países del extremo sur de Sudamérica, respecto de la migración irregular, del terrorismo, del narcotráfico, del crimen organizado y cómo esto ha ido afectando la vida de nuestras naciones”, señaló. En ese sentido, insistió en que “tenemos que unirnos… buscar una solución que vea, dentro de la dignidad de las personas, el cómo solucionar algo que nos afecta a todos”.

Kast confirmó que ya ha conversado con el presidente de Perú, José Jerí, tras su triunfo electoral. “Ahí vimos la posibilidad de seguir trabajando… ellos están evaluando la posibilidad de convocar alguna reunión con más países, precisamente por esta situación”, expresó. El Mandatario electo sostuvo que existe una “situación compleja de personas que quieren volver a Venezuela, donde las fronteras no siempre están abiertas para sus propios residentes”, lo que obliga, dijo, a coordinar un corredor humanitario.

Sobre esa iniciativa, afirmó que “hay que analizar todas las vías, puede ser terrestre, aérea, marítima y creo que hay una buena disposición para que podamos avanzar en esa línea”. Añadió que la coordinación también debe considerar el escenario de Ecuador y la colaboración de otros países. “Esperamos que Colombia se sume a este tema, y sobre todo que en Venezuela puedan ingresar las personas una vez que lleguen a su frontera”, subrayó. Más tarde amplió el llamado: “Brasil también esperamos que se sume y que exista una coordinación entre todos los países que hoy enfrentan esta situación vinculada a Venezuela”.

Respecto de su reunión con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, Kast adelantó que se abordarán “la situación del crimen organizado, de la inmigración ilegal, del narcotráfico”. Además, confirmó que planteó al canciller peruano la posibilidad de realizar una visita oficial a ese país: “Estamos evaluando, dependiendo de la agenda del Presidente de Perú y de las autoridades peruanas”, indicó.

Kast cerró insistiendo en que cualquier corredor humanitario solo será viable si existe voluntad política compartida: “Tiene que ser analizado por los distintos países y tener la colaboración de todos”.