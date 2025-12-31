Contraloría prende alarmas en Colchane: detectó “múltiples deficiencias” en el paso fronterizo

La Contraloría Regional de Tarapacá detectó múltiples deficiencias operativas, de infraestructura y de control en el Paso Fronterizo de Colchane, uno de los puntos más sensibles del norte del país, tras una fiscalización que encendió alertas por riesgos directos para la seguridad y el control fronterizo.

Así lo concluye el informe que dio cuenta de falencias en personal, equipamiento y coordinación interinstitucional en un recinto clave para el control de personas, mercancías, divisas y sustancias ilícitas.

La inspección se inició a fines de septiembre, con una visita en terreno encabezada por la contralora general, Dorothy Pérez, junto a la contralora regional de Tarapacá, Paula Vera, y el jefe de la División de Fiscalización, Ricardo Provoste.

El objetivo fue evaluar el funcionamiento del Plan Frontera Segura, el despliegue de las Fuerzas Armadas en la zona y la administración del complejo fronterizo, constatándose un escenario marcado por debilidades estructurales.

Múltiples deficiencias

Entre los principales hallazgos, la Contraloría advirtió la ausencia de unidades especializadas para enfrentar delitos de tráfico ilícito de drogas, ya que ni la PDI ni el Servicio Nacional de Aduanas cuentan en el lugar con equipos técnicos conforme a la Ley 20.000. A ello se suma una dotación de personal insuficiente: el complejo opera con menos funcionarios de la PDI en Policía Internacional de los requeridos y con una presencia limitada de Carabineros.

El informe también constató el paso irregular de personas por el denominado “Paso Ancestral” entre Pisiga, en Bolivia, y Colchane, en Chile, además del deterioro de la malla que delimita la frontera, lo que facilita cruces no habilitados.

A este cuadro se agregan fallas críticas en equipamiento. La fiscalización detectó que el Body Scan de la PDI, una máquina de rayos X y el incinerador del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) se encuentran fuera de servicio, sin gestiones en curso para su reposición. Asimismo, el único camión scanner de Aduanas revisa en promedio solo 16 camiones diarios y no existen registros que respalden los criterios de selección de los vehículos fiscalizados.

Frente a estas deficiencias, la Contraloría instruyó una serie de acciones correctivas. La PDI deberá acreditar la operatividad del Body Scan y asegurar la presencia permanente de la Brigada Antinarcóticos en el paso. Aduanas, en tanto, tendrá que aumentar la frecuencia de fiscalización y fortalecer el uso del camión scanner. El SAG deberá garantizar el funcionamiento del incinerador y mejorar sus procesos, mientras que la Delegación Presidencial quedó mandatada a coordinar la reposición de equipos y el refuerzo de infraestructura crítica en el complejo fronterizo.