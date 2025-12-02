Publicidad
Detienen en Colchane a prófugo exsargento del Ejército por red militar de tráfico de drogas

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Carabineros detuvo en Colchane a un exsargento del Ejército que estaba prófugo y que, según la fiscal Trinidad Steinert, era “un blanco principal” de la investigación por una red militar dedicada al tráfico de drogas entre Tarapacá y la Región Metropolitana.

La Fiscalía de Tarapacá informó que durante la tarde de este lunes personal del OS-7 de Carabineros detuvo en Colchane a un exsargento del Ejército que se mantenía prófugo en la causa que indaga la existencia de una red militar dedicada al tráfico de drogas.

La fiscal regional, Trinidad Steinert, había calificado al exuniformado como “un blanco principal” dentro de la investigación, que avanza desde hace meses sobre el rol de exintegrantes de la institución en el movimiento de cargamentos hacia el centro del país.

El detenido será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Iquique al mediodía de este martes, donde será formalizado por un fiscal de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de Tarapacá por los delitos de tráfico ilícito de drogas y asociación ilícita. Su captura eleva a nueve el número de imputados: ocho exmilitares y una civil sindicados como parte de la organización.

El pasado 26 de junio, el Ministerio Público consiguió la prisión preventiva de siete exsuboficiales de la 2° Brigada Acorazada Cazadores de Pozo Almonte y de una civil, luego de que se acreditara que el grupo montó una caravana para trasladar por tierra 161 kilos de cocaína y 30 kilos de pasta base desde Tarapacá hacia la Región Metropolitana. Según la investigación, habrían realizado 11 viajes desde un campamento en Alto Hospicio, base de operaciones de la red, hasta sus contactos en el narcotráfico del centro del país.

