Embajador de EEUU opina que en Chile hay una “sobrerregulación” en materia legislativa

El nuevo embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, eligió la Ley de Aplicaciones de Transporte para marcar territorio en su reciente arribo al país. Tras reunirse con un representante de la empresa de transportes Uber, el diplomático lanzó una crítica directa a lo que definió como “sobrerregulación”, apuntando a una normativa que —según su visión— termina dañando tanto a las empresas como a los consumidores.

“¡Uber está haciendo grandes cosas en Chile!”, escribió Judd en su cuenta de X, antes de poner el acento en la legislación local. “Lamentablemente, la sobrerregulación, como la Ley de Aplicaciones de Transporte, perjudica tanto a las empresas como a los consumidores”, añadió, junto con manifestar su expectativa de seguir colaborando con firmas tecnológicas estadounidenses y con el gobierno chileno para que el país “siga avanzando”.

¡Uber está haciendo grandes cosas en Chile! Lamentablemente, la sobrerregulación, como la Ley de Aplicaciones de Transporte, perjudica tanto a las empresas como a los consumidores. ¡Esperamos seguir colaborando con empresas tecnológicas estadounidenses como Uber y con el… pic.twitter.com/5FBo7Sn3c5 — U.S. Ambassador to Chile (@USAmbCL) January 8, 2026

El mensaje no fue casual ni aislado. La crítica del embajador —cuya recepción de cartas credenciales por parte del Presidente Gabriel Boric, el 30 de diciembre, no estuvo exenta de polémica— se produce justo cuando la llamada “Ley Uber” atraviesa su momento más frágil desde que fue aprobada. Y es que su implementación sigue entrampada por la inexistencia de la plataforma digital que debe sostener el registro obligatorio de empresas, conductores y vehículos, pieza clave del nuevo sistema.

Ese retraso ha puesto en duda que la normativa pueda entrar en vigencia antes del término del Gobierno de Gabriel Boric, un escenario que refuerza el argumento de Judd sobre los costos prácticos de una regulación que, en los hechos, aún no logra despegar. La oposición ha sido crítica. El senador Alejandro Kusanovic (Ind.-RN), presidente de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, dijo hace unos días a Radio Biobío que ve difícil que la ley pueda implementarse antes de marzo de este año y que la normativa “no tenía ningún sentido”.

Judd y el Gobierno de Boric

La arremetida del embajador también dialoga con la postura que Uber ha sostenido desde hace meses. En abril de 2025, la empresa envió una carta al embajador de Chile en Estados Unidos advirtiendo que la ley obligaba a compartir datos personales sensibles sin resguardos suficientes, abriendo un flanco por la privacidad y la seguridad de la información. Ahora, ese cuestionamiento encuentra eco en la representación diplomática estadounidense en Santiago.

No es la primera vez que Judd entra al debate político local. Hace solo días protagonizó un cruce con el Presidente Boric, luego de que el Mandatario cuestionara a los líderes que se muestran “serviles” frente a Donald Trump. El embajador respondió sin matices, señalando que la verdadera humillación es no enfrentar los problemas del “vecindario común”.