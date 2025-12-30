Presidente Boric recibe cartas credenciales de cinco embajadores y cierra polémica con EEUU e Israel

La Moneda cerró este martes un capítulo que venía cargado de ruido diplomático. El Presidente Gabriel Boric, acompañado del canciller Alberto van Klaveren, recibió las cartas credenciales de cinco nuevos embajadores acreditados en Chile: Estados Unidos, Israel, Japón, Panamá y Cuba.

El foco estuvo puesto, inevitablemente, en el representante estadounidense Brandon Judd, cuya llegada a Santiago no pasó inadvertida.

En un tono inusual para la diplomacia, Judd había acusado al Presidente Boric de no responder llamados del secretario de Estado Marco Rubio y de dilatar sin explicación la ceremonia.

Además, el diplomático había advertido que las críticas del Mandatario a Donald Trump “tienen un costo para la relación bilateral”, declaración que encendió la polémica y derivó en cruces públicos, explicaciones desde Cancillería y hasta una nota de protesta enviada a Washington.

Con la ceremonia realizada este martes, el Gobierno dio por cerrado formalmente ese episodio.

Desde el Ejecutivo insistieron en bajar el tono. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, recalcó que la demora en agendar la cita —acusada por el embajador Judd— respondió solo a razones de protocolo y calificó la controversia como “infundada”. La señal oficial fue clara: se trató de un trámite habitual y no de un gesto político deliberado.

En la oposición, en cambio, la lectura fue distinta. El senador Rojo Edwards, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, acusó al Presidente de haber cedido “a contrapelo y solo por la presión mediática”. “El presidente Boric siempre utilizó las relaciones internacionales en beneficio político propio”, lanzó.

La jornada también incluyó la recepción del nuevo embajador de Israel, Peleg Lewi, en un contexto igualmente sensible, por el antecedente de su predecesor, Gil Artzyeli, cuyas credenciales Boric se negó a recibir en 2022. Aquel episodio abrió un prolongado roce bilateral que se profundizó con la guerra en la Franja de Gaza. El exembajador Artzyeli ha declarado que el impasse “está superado (…) estamos mirando hacia el futuro”.

Completaron la nómina Sone Kenko (Japón), Enrique Jiménez (Panamá) y Óscar Cornelio Oliva (Cuba), quienes cumplieron con el rito protocolar en una ceremonia que, más allá de las formas, dejó un mensaje político de fondo: los canales institucionales siguen abiertos, incluso cuando el clima no es precisamente amable.