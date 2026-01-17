Asoc. de Magistrados expresa preocupación por dichos de Boric tras veredicto absolutorio de Crespo

Tras las reacciones del Presidente Gabriel Boric al veredicto absolutorio del excarabinero Claudio Crespo por la agresión que cegó a Gustavo Gatica, la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados expresó su preocupación por las palabras del Mandatario, acusando que alterarían “gravemente la independencia judicial”.

En conversación con Tolerancia Cero, Gabriel Boric afirmó ―no obstante hizo un hincapié en que todavía no se conoce la sentencia del fallo― que “lo que sí queda claro es que cuando se identifica que una persona determinada disparó y le quitó los ojos a otra persona que estaba en una manifestación, y no hay una condena por aquello, cunde el desconcierto“.

Un día después, el Jefe de Palacio ahondó en su crítica: “Tengo el deber de hablar desde los principios y desde el corazón y decir que en este caso debe haber justicia, debe haber justicia y que si se establece que una persona le quitó los ojos a otra no puede haber impunidad“, aseveró durante la conmemoración de los 50 años de la Vicaría de la Solidaridad.

“Como Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados queremos manifestar que afirmaciones de esta naturaleza revisten especial gravedad, pues la justicia no constituye una noción subjetiva ni una valoración política, sino el resultado del funcionamiento de instituciones y procedimientos establecidos por la Constitución y la ley”, advirtieron desde el gremio.

“No compartir públicamente una decisión jurisdiccional fuera de los mecanismos que el propio ordenamiento jurídico contempla, debilita la confianza ciudadana en el sistema de justicia y afecta el principio de separación de poderes, alterando gravemente la independencia judicial, pilar fundamental en un ‘Estado de Derecho’“, cierran los magistrados.