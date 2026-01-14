Presidente Boric y fallo que absolvió a Claudio Crespo: “Me provoca un desgarro muy grande”

El Presidente Gabriel Boric se refirió al fallo que absolvió al exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo por las lesiones que dejaron ciego a Gustavo Gatica durante el estallido social, señalando que la decisión le genera un profundo impacto personal y político.

En entrevista con Tolerancia Cero de CNN Chile, el Mandatario llamó a la prudencia a la espera del texto íntegro de la sentencia, indicando que “no conocemos la sentencia del fallo, conocemos solo el veredicto, por lo tanto, para poder saber las implicancias o en qué ley se basa, todavía es muy precipitado”.

Sin embargo, Boric afirmó que “lo que sí queda claro es que cuando se identifica que una persona determinada disparó y le quitó los ojos a otra persona que estaba en una manifestación, y no hay una condena por aquello, cunde el desconcierto”. Añadió que, aunque aún existen instancias para impugnar la resolución, el momento es difícil: “Y si bien todavía hay instancias para reclamar esta sentencia del Tribunal Oral en lo Penal, resulta duro. Yo estoy triste. A mí me provoca un desgarro muy grande”.

Consultado por los cuestionamientos desde el oficialismo a la Ley Naín-Retamal, el Presidente explicó que esta normativa “no fue una iniciativa” del Gobierno, sino el resultado de una tramitación parlamentaria en un contexto de asesinatos de carabineros. “El Gobierno lo que hizo fue intervenir con indicaciones, varias de las cuales perdimos en el Congreso, y de manera mayoritaria se tomó la decisión de aprobar esta ley y, efectivamente, nosotros la promulgamos”, detalló.

Boric agregó que “es muy pronto para establecer que esta ley en particular tenga una consecuencia directa con el veredicto” y subrayó que “ninguna ley que ha apoyado este Gobierno está pensada para garantizar impunidad para quienes cometan crímenes, menos aún tan aberrantes como el que se cometió contra Gatica”.

Finalmente, al ser consultado por el uso del término “crimen” el mismo día de la absolución, el Mandatario aclaró: “Los tribunales son los que califican, los que ocupan el término jurídico. Acá yo hablo desde una perspectiva de humanidad, y no me cabe ninguna duda de que una persona a la que le sacaron los ojos y que se acredita, además, que la persona que le disparó era la persona imputada, hay algo que no está (correcto). Pero sí: por cierto, son los tribunales los que determinan y califican”.