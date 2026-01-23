Demuelen “minimarket de la droga” en Pudahuel: había vuelto a abrir tras operativo policial

Carabineros de Chile demolió un inmueble que funcionaba como un “minimarket” de venta de drogas en Pudahuel, luego de constatar que el recinto volvió a funcionar al día siguiente de haber sido desbaratado en un operativo policial. El segundo operativo concluyó en la detención de siete personas por infracción a la Ley 20.000.

El procedimiento, coordinado entre Carabineros de Chile, el Ministerio Público y la Municipalidad de Pudahuel, tenía como objetivo erradicar permanentemente este foco delictual.

El caso inició el miércoles, cuando personal policial que realizaba patrullajes recibió un llamado desde la 55ª Comisaría de Pudahuel alertando sobre una riña en una vivienda ubicada en avenida Los Mares. En el lugar, los funcionarios se encontraron con un afiche que exhibía un listado de precios de drogas y medios de pago electrónicos.

Fue al día siguiente del operativo cuando Carabineros descubrió que la venta de drogas se había reactivado en el mismo lugar, según detalló el capitán David Bustos. Ante la reiteración se decidió dar paso a la demolición del inmueble para darle fin al punto delictual.

Según explicó el capitán David Bustos, al día siguiente del primer procedimiento se detectó que el punto de venta había reanudado sus actividades, lo que motivó la decisión de demoler el inmueble. En ese segundo operativo fue detenido el encargado del lugar, identificado con las iniciales W.A.M.F., de 48 años, con antecedentes penales. Otras personas huyeron, una de ellas portando un arma.

Tras la situación, Carabineros advirtió que se comenzaron a desplazarar a propiedades cercanas, tras la alerta de una denuncia anónima de vecinos. Ante esta situación, los efectivos de la 55° Comisaría de Pudahuel realizaron otro operativo en el sector, que terminó con siete detenidos.

Entre ambos procedimientos se incautaron 501 gramos de cocaína, 366 gramos de marihuana, 88 gramos de pasta base, 17 gramos de ketamina y más de $500 mil en efectivo.