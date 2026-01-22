Tenían hasta pago con tarjeta: Carabineros detecta “minimarket clandestino” que vendía drogas

Carabineros detuvo a un sujeto que se ocultaba al interior de un inmueble que funcionaba como un “minimarket clandestino” dedicado a la venta de drogas en la comuna de Pudahuel, en la Región Metropolitana. El procedimiento se inició durante la mañana del miércoles, cuando personal policial que realizaba patrullajes recibió un llamado desde la 55ª Comisaría de Pudahuel alertando sobre una riña en una vivienda ubicada en avenida Los Mares.

Al llegar al lugar, los funcionarios advirtieron que los involucrados habían huido, dejando las puertas del domicilio abiertas. Al ingresar al inmueble, Carabineros escuchó ruidos provenientes del interior, lo que motivó una revisión más exhaustiva del lugar.

Fue entonces cuando los policías constataron que la vivienda estaba acondicionada como un punto de venta de drogas, con un afiche visible que detallaba las tarifas de los distintos alucinógenos ofrecidos y los medios de pago disponibles, incluidos sistemas electrónicos, simulando el funcionamiento de un pequeño comercio.

En el interior se encontró una gran cantidad de sustancias ilícitas dosificadas, además de dinero en efectivo, diversas especies asociadas a la comercialización de drogas y un arma de fuego consistente en una pistola incompleta. Durante el registro, los funcionarios sorprendieron a un sujeto que se mantenía oculto dentro del inmueble, procediendo a su detención.

El detenido corresponde a un hombre chileno de 43 años, identificado con las iniciales G.F.V.M., quien, según confirmó la institución, registra antecedentes penales. Todos los antecedentes del procedimiento fueron informados al Ministerio Público, que instruirá las diligencias correspondientes para continuar con la investigación del caso.