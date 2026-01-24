Una historia de desolación y violencia: el otro crimen en casa de Julia Chuñil

Desaparición y causa actual: Julia Chuñil continúa desaparecida y tres de sus hijos fueron imputados por la Fiscalía como responsables de haberla matado y hecho desaparecer.

Antecedente judicial clave: Antes de su desaparición, Julia Chuñil fue testigo en el juicio contra su hijo José Luis Troncoso Chuñil, condenado por un homicidio ocurrido en la misma casa donde ella vivía, en diciembre de 2016.

Contexto de vida: La sentencia describe una vivienda precaria en Huichaco Sur, Máfil, donde Julia vivía de la venta de harina tostada, verduras y huevos, sosteniendo a dos nietos, una hija y a ella misma.

Presencia del huésped: En la casa residía Sergio Hernán Guzmán Guzmán, apodado “El Martillo”, descrito como alcohólico, violento y armado con cortaplumas, con quien José Luis mantenía conflictos frecuentes.

Dinámica previa al crimen: Testimonios coinciden en que las peleas entre ambos hombres eran reiteradas y se intensificaban cuando bebían alcohol.

Noche del homicidio: El 30 de diciembre de 2016, tras consumir grandes cantidades de alcohol, se produjo una discusión que escaló a golpes y amenazas, luego de lo cual José Luis apuñaló a Sergio Guzmán.

Hallazgo del cuerpo: El fallecido fue encontrado sin vida en un dormitorio, con una herida penetrante en el tórax; el arma fue un cuchillo hallado lavado en la cocina.

Declaraciones policiales: Julia relató a Carabineros que escuchó la pelea y encontró el cuerpo, mientras que José Luis fue hallado horas después oculto en un invernadero.

Informe forense: El médico legista concluyó que la víctima murió en el lugar, sin necesidad de fuerza extraordinaria y sin lesiones defensivas.

Rebaja de pena debatida: Julia depositó $100.000 para los herederos del fallecido y pidió disculpas en juicio; la defensa argumentó extrema pobreza familiar y subsistencia básica.

Retrato social del fallo: El tribunal dejó constancia de una familia en “alta vulnerabilidad socioeconómica”, con ingresos mínimos y vida de subsistencia.