Una historia de desolación y violencia: el otro crimen en casa de Julia Chuñil

Antes de entrar en los temas de esta edición, una nota práctica por la emergencia de incendios en Biobío y Ñuble. En Los Ríos, municipios de toda la región habilitaron centros de acopio para recibir agua, alimentos no perecibles, artículos de aseo y forraje. Esta es la información al cierre de esta edición. Los horarios y las necesidades pueden moverse. Antes de ir, conviene revisar el último aviso del municipio de tu comuna.

¿Dónde donar en la región?

Valdivia: Coliseo Municipal Antonio Azurmendy

Paillaco: Gimnasio Municipal + Bomberos de Reumén y Pichirropulli

+ y Los Lagos: Estación Collilelfu y DIDECO (ex-Hotel Rogger) + campaña “Manos Laguinas que Ayudan” (estacionamiento municipal)

y + campaña (estacionamiento municipal) Corral: Gimnasio Municipal

La Unión: Gimnasio Escuela N°2

Río Bueno: Liceo Técnico Profesional

Máfil: Portería del municipio

Lanco: Municipio y Delegación Municipal de Malalhue

y Panguipulli: Dirección de Seguridad Pública ( José Miguel Carrera #571 )

( ) Futrono: Depto. Social (Ex-Posta) + centros comunitarios

+ Lago Ranco: El municipio informó que el apoyo se definirá de forma planificada en las próximas semanas

La recomendación es priorizar agua embotellada, alimentos no perecibles sellados, útiles de aseo e higiene, pañales, alimento para mascotas y forraje. Evita ropa usada, salvo que el punto la solicite explícitamente. Lleva productos cerrados, sin vencimiento y, si puedes, clasificados por caja.

Ahora sí, vamos con lo que preparamos para esta edición:

Homicidio en casa de Julia Chuñil: Antes de su desaparición, Julia fue testigo en el juicio contra su hijo José Luis Troncoso , condenado por un homicidio ocurrido en la misma vivienda en víspera de Año Nuevo 2016 . La sentencia reconstruye la convivencia con un huésped conocido como «El Martillo» , con antecedentes de alcoholismo , y una dinámica repetida de alcohol, peleas y amenazas . El fallo también deja un retrato de subsistencia : la defensa habló de ingreso per cápita mensual de $ 37.200 y de una familia en riesgo de alta vulnerabilidad socioeconómica .

Antes de su desaparición, Julia fue en el juicio contra su hijo , condenado por un ocurrido en la en . La sentencia reconstruye la convivencia con un huésped conocido como , con antecedentes de , y una dinámica repetida de . El fallo también deja un retrato de : la defensa habló de y de una familia en riesgo de . Juan Carlos Morstadt y la «condena social»: Su abogada, Carole Montory , sostiene que su cliente fue señalado durante más de un año como principal sospechoso y que esa marca «la llevará para siempre» , aunque hoy la Fiscalía haya pedido detenciones a otras personas . Afirma que preparan acciones civiles y penales contra el origen del señalamiento .

Su abogada, , sostiene que su cliente fue durante más de un año como y que esa marca , aunque hoy la Fiscalía haya pedido . Afirma que preparan contra el . Muerte tras examen endoscópico: Pilar Jara , 46 años , ingresó el 4 de diciembre de 2024 al Hospital Base de Valdivia para una colangio-pancreatografía . El examen descartó cáncer , pero su familia denuncia una complicación posterior por septicemia asociada a una perforación y atención tardía . Estuvo 38 días hospitalizada , fue sometida a múltiples cirugías y murió el 11 de enero de 2025 . El hospital informó que brindó atención integral y anunció una auditoría médica tras el deceso.

, , ingresó el al para una . El examen , pero su familia denuncia una complicación posterior por asociada a una y . Estuvo , fue sometida a y murió el . El hospital informó que brindó y anunció una tras el deceso. Derrumbe en ribera del río Bueno: Tras un video viral de fines de 2024, Conaf fiscalizó con Bidema y constató remoción de vegetación nativa en un predio donde se abría un camino con excavadora. Advierte que la pendiente supera el 45% y que habrá erosión y riesgo para el ecosistema acuático. Prepara denuncia al Ministerio Público. El foco, dicen, es la restauración: no basta con replantar, es un proceso de años.

1

Huichaco: el homicidio de 2016 en casa de Julia Chuñil

Julia Chuñil continúa desaparecida y tres de sus hijos fueron imputados por la Fiscalía como responsables de haberla matado y hecho desaparecer. Pero antes de convertirse en el centro de una causa pública, la mujer fue testigo en otro juicio: el de su hijo José Luis Troncoso Chuñil, condenado por un homicidio ocurrido en la misma casa donde ella vivía, en la víspera de Año Nuevo de 2016. Aquí Los Ríos tuvo acceso a la sentencia de ese caso, un fallo que no solo reconstruye el crimen, sino que también deja, casi sin proponérselo, un retrato del mundo material y humano de Julia Chuñil.

Según el informe de Labocar incorporado al juicio, el sitio del suceso corresponde a una vivienda en Huichaco Sur, comuna de Máfil, en una parcela cercada con madera, con camino de acceso y una casa de un piso hecha de madera y planchas de zinc. Al ingresar, lo primero era un comedor cocina. Al fondo, dos puertas conducían a dos dormitorios. En su declaración, José Luis describe lo que había dentro de una de esas piezas: una cama y herramientas de campo, como machetes y murreros, en un dormitorio que “no tiene luz”, a pocos metros del invernadero donde dice que dormía.

Julia Chuñil vivía ahí. En su declaración cuenta que trabajaba vendiendo harina tostada, verduras y huevos. Dice que en la venta de sus huevos “no sabe cuánto gana”, que con esa plata compraba lo que le faltaba y que, si no alcanzaba, debía vender gallinas. Con eso, sostuvo, mantenía a dos nietos, a su hija y a ella misma. La sentencia registra que en esa casa, además, llevaba un tiempo viviendo un hombre a quien llamaban “El Martillo”.

EL HUÉSPED

“Nadie lo quería tener pues cuando tomaba era muy atrevido”, declaró Julia sobre Sergio Hernán Guzmán Guzmán, a quien en la casa le decían “El Martillo” o “Checho”. Dijo que era alcohólico y que su hijo lo había traído porque andaba botado, sin dónde dormir. Jeanette del Carmen Troncoso Chuñil, hija de Julia y hoy imputada por la desaparición de su madre, describió la dinámica entre ambos hombres: “Siempre que tomaban discutían, el finado le pegaba”, y agregó: “Siempre le decíamos que esto terminaría mal”. Julia sumó otro detalle: “El finado siempre andaba armado, con cortaplumas”. Según queda consignado en la sentencia, esa relación no partió en la noche del crimen. Se repetía el mismo patrón: tomar, discutir, golpearse, hasta la víspera de Año Nuevo de 2016.

EL CRIMEN

El 30 de diciembre de 2016, según la sentencia, José Luis y Sergio carnearon un animal para las fiestas. Primero tomaron vino, “como dos cajas”, y después salieron a comprar chicha. A eso de las seis o siete, José Luis dijo que ya estaba “bien curado”. Hubo una primera discusión por una leña adeudada, se insultaron y se fueron a los golpes. La sentencia anota que “esto de tomar y pelear ya lo habían hecho antes”. Julia situó un punto fijo de esa noche: a las nueve les dio la cena a su hijo y a Sergio. Después, dijo, salieron al patio a seguir tomando los dos solos.

Más tarde, según el relato de José Luis, “empezó otra vez el alegato” y Sergio le dijo: “Te voy a matar, conchetumadre”. Entonces, decidió echarlo. Fue a la pieza y le dijo: “Te vas, mierda, de mi casa. Quieres mandar tú más que nosotros”. Siempre, según su declaración, Sergio tomó un azadón, se le tiró encima, le pegó un combo y lo botó. José Luis dijo que se paró y tomó un cuchillo “para defenderse”. “Antes siempre habíamos peleado a mano”, declaró. Después, en su versión, viene el vacío: “Se me borró la mente”, “después no lo vi más”, y no recuerda en qué parte del cuerpo lo hirió.

Según Carabineros, a las 01.30 se informó de una persona lesionada en el sector. Según su testimonio, Julia indicó que el cuerpo estaba en un dormitorio. El personal paramédico constató el deceso. En esa misma línea, el carabinero relató lo que Julia le había dicho: que escuchó una discusión y golpes, que fue a ver y encontró a la persona en el suelo, y que su hijo ya no estaba. A las siete de la mañana, un hermano informó que José Luis estaba en el invernadero. Lo encontraron ahí. El carabinero declaró que José Luis dijo que había sido “solo una pelea” y que se lo había “piteado”, con la ropa mojada y con hálito alcohólico.

EL INFORME

El cuerpo de Sergio Guzmán fue hallado cubierto con una manta color naranjo y con una única herida penetrante en el tórax. “La persona se muere en el lugar”, declaró el médico legista. “No se requiere una fuerza extraordinaria”. No se encontraron lesiones defensivas. En el lavaplatos de la cocina, Labocar encontró un cuchillo con manchas de sangre coincidente con el perfil genético de Sergio, con olor a cloro y señales de lavado.

La parte más reveladora del fallo aparece después, en la discusión por una rebaja de pena. Julia Chuñil depositó $ 100.000 para los herederos del fallecido mientras su hijo estaba preso, y en el juicio pidió disculpas a los familiares «por lo que hizo su hijo». La defensa sostuvo que en esa casa el ingreso per cápita mensual era de $ 37.200. “Lo que significa”, dijo, “que la familia quedó un mes sin ingresos”. La Fiscalía se opuso por tardío e insuficiente. El tribunal, por mayoría, lo consideró y razonó que exigir montos altos significaría que solo quien tiene plata podría mejorar su pena. En ese mismo debate quedó escrito un retrato que no era el centro del juicio: “familia pobre, con desarrollo de actividades elementales, con un sistema de vida de subsistencia” que, pese a todo, “reúne esforzadamente la suma de $100.000”, y un informe social que la defensa incorporó como respaldo del diagnóstico de “alta vulnerabilidad socioeconómica”.

La jueza Alicia Faúndez votó en contra y cuestionó que el gesto proviniera del condenado, al señalar que se trataba de un depósito hecho por un tercero para procurar “el beneficio de una sanción más benévola”. José Luis Troncoso Chuñil fue condenado a siete años de presidio mayor en su grado mínimo, y el tribunal ordenó girar un cheque por $ 100.000 a los herederos del fallecido.

2

Abogada de Morstatd: “Mi cliente fue condenado socialmente”

Carole Montory representa a Juan Carlos Morstadt, el empresario que durante más de un año fue señalado en redes sociales y en parte del debate público como principal sospechoso de la desaparición de Julia Chuñil. Tras la detención de familiares de la víctima, en un giro que reorientó la investigación, la abogada conversó con Aquí Los Ríos sobre la situación de su cliente, que figura como testigo en la causa. Habla de las acciones legales que preparan contra quienes originaron el señalamiento, y el daño que considera irreparable de una condena social que, según anticipa, Morstadt “llevará para siempre”.

—¿Cómo está su cliente frente al desarrollo del caso?

—Está conforme. Nadie puede decir que con hechos tan penosos alguien vaya a estar feliz, pero al menos está conforme porque se está conociendo la verdad a través de una larga audiencia pública. Lo que se está desarrollando es el resultado de un trabajo conjunto de cientos de investigadores, policías y peritos durante más de un año.

—Se ha mencionado la posibilidad de acciones legales contra quienes señalaron a su cliente como responsable. ¿Qué puede adelantar al respecto?

—Mi representado está fuera de la región por una situación de salud. Una vez que retorne, vamos a focalizar acciones legales para perseguir responsabilidad civil y penal. No en el sentido de hacer una acción masiva, porque podemos entender que muchos en la comunidad simplemente replicaron lo que se estaba diciendo. Pero hay un origen. Y ese origen es el que vamos a apuntar.

—¿Está hablando de la ONG Escazú Ahora?

—No estoy hablando de nadie en particular. Es necesario determinar de dónde provino realmente toda esta información que señalaba a mi representado como autor de los hechos. Incluso los familiares podrían haber difundido esta información, pero el estudio va precisamente a determinar quién es realmente el responsable de ese manejo comunicacional”.

—Da la impresión de que hubo un país completo que ya tenía un culpable antes de que se investigara. ¿Cómo enfrenta su cliente esta situación?

—Mi cliente fue condenado socialmente y esa condena mi representado la va a llevar para siempre. Puede estar la Fiscalía exhibiendo antecedentes en una audiencia pública, puede llegar a un juicio donde se adviertan todas las pruebas, y probablemente habrá personas que sigan creyendo que mi representado fue el culpable. Cada uno tendrá su opinión, pero esa opinión tiene que estar fundada en la realidad y no en una fantasía.

—¿Existe algún antecedente verificable que descarte definitivamente a su cliente?

—El solo hecho de que la Fiscalía haya solicitado órdenes de detención para ciertas personas y no para mi representado ya es un descarte conforme a los antecedentes de investigación. No existe un antecedente objetivo que vincule a mi representado con los hechos, salvo lo que han manifestado las mismas personas detenidas, que son interesados.

—Un elemento que alimentó las sospechas fue la deuda de su cliente con Conadi por los terrenos. ¿Qué hay de eso?

—Es un tema civil del que no conozco los detalles pormenorizadamente. Pero si hubiera una situación pendiente con Conadi, sería entre la sociedad donde mi representado es socio y Conadi. Nada tendría que ver la señora Julia. Más aún cuando el sitio del suceso ya no está dentro del predio de mi representado, sino en el lugar donde ella tenía su casa. Son situaciones distintas. Se ha tratado de indicar que había algo pendiente y por eso ella llegó al lugar, pero ella llegó por sus propios medios, nunca tuvo relación directa con nadie, no era parte de la comunidad que intentó comprar el predio.

3

Fallece mujer tras examen endoscópico en el Hospital de Valdivia

Pilar Jara atendía en la Farmacia Integral de Lanco. Por eso la conocía tanta gente, dice su hijo Martín. Tenía 46 años. Desde 2019 arrastraba malestares estomacales: dolor, acidez, cualquier cosa que comía le hacía mal. Los exámenes de rutina no mostraban nada. “La zona es complicada de acceder”, explica él. Radiografías y rayos X no bastan porque hay órganos que tapan las vías biliares, donde sospechaban la presencia de tumores.

Por eso, el 4 de diciembre ingresó al Hospital Base de Valdivia para hacerse una colangio pancreatografía, un examen por vía endoscópica, cuyo resultado fue una buena noticia: no había cáncer. Sin embargo, lo que vino después, no tuvo revés.

“Después del examen mi mamá se complicó y gatilló la septicemia”, dice Martín a Aquí Los Ríos. Según su relato, su madre pasó tres días en recuperación manifestando dolores intensos que el personal atribuía al procedimiento. “Después del examen no se le tomó importancia a los dolores y complicaciones. Estuvo tres días con la septicemia. Recién ahí se le vino a tratar”. Martín asegura que ella avisó: tiene mensajes donde su madre cuenta que alertó toda la noche.

Hubo una perforación. Eso les dijeron después, sostiene Martín, y agrega que la información les llegó “de manera extraoficial”. Luego, dice, Pilar fue trasladada a la UCI. Estuvo un mes intubada, sin poder hablar con su familia. En ese periodo, como informamos en este newsletter, le amputaron las extremidades inferiores y sufrió necrosis en las manos. Pasó por cinco cirugías. Nunca se recuperó.

La madrugada del 11 de enero, Pilar Jara murió. Martín dice que la causa fue “shock séptico y hemorrágico”. Desde el Hospital Base Valdivia, en un comunicado entregado a la prensa, el recinto lamentó el fallecimiento e indicó que la paciente recibió “atención médica integral, continua y especializada”, que se dispusieron soportes intensivos y se mantuvo entrega diaria de información a la familia. El hospital añadió que, tras el deceso, la dirección dispuso la realización de una auditoría médica.

Martín tiene 23 años. Es el menor de los hijos. Dice que la vida de la familia cambió “180 grados”: su madre no solo trabajaba, también sostenía la casa. La familia, agrega, se sostiene hoy “con el apoyo de la familia”.

4

Derrumbe en ribera del río Bueno: Conaf prepara denuncia

El video se viralizó en redes a fines de 2025. Dura menos de un minuto. Un grupo de turistas baja en balsa por el río Bueno cuando, de pronto, un tramo de la ladera se desprende y cae al cauce. Gritos, personas en el agua, una nube de polvo y tierra disolviéndose en el agua. Tras las imágenes llegaron las denuncias, y ahora Conaf anuncia la suma de una presentación ante el Ministerio Público luego de detectar irregularidades, afectación a la vegetación nativa y deslizamientos en la ribera.

La semana pasada, el organismo fiscalizó el sector en coordinación con la Bidema de la PDI. “Fuimos justamente a hacer el trabajo de constatación de la situación ocurrida en este video”, explicó a Aquí Los Ríos el director regional de Conaf, Arnoldo Shibar. “Principalmente lo que se logró constatar fue la remoción, en este caso de arbustos y árboles nativos”.

Se trata de un predio particular donde se ejecutaban faenas para construir un camino con maquinaria excavadora. El factor crítico, advierte Shibar, es la pendiente: la ladera del río Bueno supera el 45% de inclinación. “Eso es lo complejo, porque esto va a generar procesos erosivos sin lugar a dudas, los cuales podrían verse agravados, sobre todo en el periodo de precipitaciones, generando pérdida del suelo y, evidentemente, alteración del ecosistema acuático”.

Conaf sostuvo que pondrá lo constatado en manos de la Fiscalía. “Los antecedentes van a ser puestos al Ministerio Público en una denuncia que estamos elaborando”, dijo Shibar, y puso el foco en lo que viene después: “Lo más importante en este momento es la restauración de este daño. No basta con poner plantas: es todo un proceso, para que al cabo de los años se compruebe que efectivamente ahí se restauró el entorno”.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquilosrios@elmostrador.cl.