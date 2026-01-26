Condiciones meteorológicas retrasaron gira de Kast: se complica su cita con Bukele en El Salvador

Un contratiempo climático alteró este lunes la agenda internacional del presidente electo José Antonio Kast, quien permanece en República Dominicana luego de que se cancelara su vuelo debido a que la tripulación no logró arribar a tiempo por las adversas condiciones meteorológicas.

El incidente impidió que Kast viajara a Miami, ciudad donde tenía prevista una escala antes de continuar rumbo a El Salvador, país en el que estaba agendada una reunión con el presidente Nayib Bukele. Según fuentes del entorno del mandatario electo, el encuentro quedó en suspenso y, por ahora, corre serio riesgo de no concretarse durante esta gira.

Desde el equipo de Kast señalaron que se están evaluando distintas alternativas para reordenar el itinerario, mientras el presidente electo mantiene actividades de trabajo en territorio dominicano. No obstante, la prioridad inmediata es asegurar su traslado a Panamá, donde este miércoles tiene programado su debut en un foro económico internacional, con una intervención en el Foro de América Latina y el Caribe.

Entre las opciones que se manejan está la posibilidad de retomar el viaje a El Salvador una vez concluida su agenda panameña. Sin embargo, ese escenario podría tensionar su regreso a Chile, ya que Kast tiene previsto retornar el jueves para encabezar el viernes la presentación oficial de subsecretarios y subsecretarias de su futuro gobierno.

Así, el punto más incierto del viaje sigue siendo la visita a El Salvador. El presidente electo podría optar por regresar a Chile sin concretar la reunión con Bukele, o bien reprogramarla tras su paso por Panamá, lo que implicaría modificar hitos relevantes de su agenda política interna.