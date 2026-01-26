Así fue la detención de Ángela Vivanco por el caso “Muñeca Bielorrusa”

La noche de este domingo, personal del OS-7 de Carabineros detuvo en la comuna de Las Condes a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en el marco de la investigación penal conocida como el caso “Muñeca Bielorrusa”. El procedimiento se realizó luego de que la Corte Suprema despejara el camino para su formalización, tras declarar admisible la querella de capítulos presentada por la Fiscalía.

El operativo se desarrolló en el domicilio de la exmagistrada, hasta donde llegó el fiscal Marco Muñoz, junto al defensor Jorge Balladares, para notificarla de la orden judicial. Las diligencias se extendieron por más de una hora, debido a que el tribunal también autorizó una orden de entrada, registro e incautación de especies consideradas relevantes para la investigación.

Pasadas las 23.00 horas, Vivanco salió de su residencia esposada, con las manos cubiertas por una prenda de vestir, escoltada por personal policial. Posteriormente fue trasladada a un centro asistencial para la constatación de lesiones y luego derivada a una unidad policial, donde permanecerá hasta su control de detención y formalización durante la jornada de este lunes.

El fiscal Muñoz explicó que el procedimiento se ajustó estrictamente a la legalidad y descartó cuestionamientos por el horario en que se ejecutó la detención. “La diligencia se llevó a cabo en el momento oportuno, una vez que se tuvo la resolución judicial respectiva”, señaló.

Con la detención concretada, el caso entra en una fase decisiva. De solicitarse y concederse la prisión preventiva, Vivanco no sería derivada a un recinto especial, ya que Gendarmería dispone que las mujeres de alta connotación pública cumplan la medida cautelar en un módulo de la cárcel de San Miguel, y no en el Anexo Capitán Yáber.

La formalización de Vivanco, prevista para este lunes, marcará un hito inédito en la historia reciente del Poder Judicial y podría derivar en la solicitud de medidas cautelares de máxima intensidad por parte del Ministerio Público.