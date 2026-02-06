Promulgan Ley de Seguridad Municipal y refuerzan rol preventivo de los municipios

Este viernes se promulgó la Ley de Seguridad Municipal, normativa que busca fortalecer el rol preventivo de los municipios en materia de seguridad pública y entregar un marco legal más claro para las labores que estos desempeñan en coordinación con las fuerzas de orden y seguridad.

La nueva ley modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (N°18.695) para dotar a los gobiernos locales de atribuciones específicas en prevención del delito y seguridad comunal, incluyendo funciones que podrán realizar de manera autónoma o en conjunto con Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI). Estas funciones comprenden desde patrullajes preventivos y televigilancia hasta apoyo en medidas cautelares vinculadas a violencia intrafamiliar y control de mercancías en comercio ambulante.

La normativa también profesionaliza la labor de los inspectores de seguridad municipal, estableciendo requisitos, funciones, controles y condiciones de trabajo, además de mayor protección legal para estos funcionarios frente a agresiones en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, contempla el uso de tecnologías como cámaras y sistemas de televigilancia, regulando su aplicación con criterios de proporcionalidad y respeto a los datos personales.

Durante la ceremonia de promulgación, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, destacó el valor de la ley como un instrumento para avanzar en la seguridad desde el ámbito local y agradeció el trabajo del Congreso para su aprobación. La actividad contó también con la participación del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, subsecretarios y representantes de municipios de distintas regiones.

La Ley de Seguridad Municipal entrará en vigor seis meses después de su publicación en el Diario Oficial, y su implementación será progresiva, permitiendo a las municipalidades capacitar equipos, adecuar procesos internos y consolidar una institucionalidad orientada a la prevención del delito desde el territorio.