Familia recuerda a Piñera con misa y placa en Lago Ranco a dos años de su muerte

En el segundo aniversario de la muerte del expresidente Sebastián Piñera, este viernes se realizó una misa conmemorativa y la develación de una placa en su honor en Lago Ranco, Región de Los Ríos. La ceremonia se llevó a cabo en el Muelle Ñirivilo, el mismo lugar donde fue rescatado el cuerpo tras el accidente de helicóptero que le costó la vida el 6 de febrero de 2024.

La actividad fue encabezada por la exprimera dama Cecilia Morel, junto a los hijos, nietos y hermanos del exmandatario, y contó con la asistencia de autoridades locales, excolaboradores políticos, amigos cercanos y vecinos del sector. Entre los presentes estuvieron el alcalde de Lago Ranco, Miguel Meza; la delegada presidencial provincial del Ranco (S), Alejandra Álamos; el diputado Bernardo Berger y concejales de la comuna.

En la instancia, la viuda del exmandatario declaró que “realmente es muy emocionante que habiendo pasado ya 2 años, la gente lo siga teniendo tan presente en su corazón, con tanta emoción. A mí me abraza la gente, me entrega su cariño y es algo que nos ha fortalecido en este tiempo para poder caminar y transitar por este duelo. Hoy es un día muy especial, muy emocionante”.

Tras la misa, se descubrió una placa conmemorativa en honor al expresidente, en cuya inscripción figura una frase pronunciada por él en 2023 sobre su visión de un Chile “más unido, más libre, más próspero y en paz”. La instalación del memorial se realizó en el lugar simbólico donde fue recuperado su cuerpo luego del accidente.